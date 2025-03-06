أيقونة المغاربة

عبد السلام المساوي

ولعطف …ولإانسانية ….ولنبل …ولرفعة …ولحنو …ولحب ….ولأبوة جلالة الملك محمد السادس في نفوس المغاربة وعليها وقع خاص …فشكرا جلالة الملك على الروح الانسانية النبيلة والعظيمة….

نحبك جلالة الملك الذي يعطف على أبناء وبنات شعبه …

نحبك جلالة الملك من القلب الى القلب…

نحبك أبانا الحنون …

صدق المغاربة في حبهم لملكهم ….

الكل يقول نحبك أيها الملك العظيم …

فخورون بهويتنا الوطنية وانتمائنا لشعب عظيم بقيادة ملك عظيم….بقيادة ملك حنون .

أمام هذه اللحظة الجميلة ، أمام هذه الصورة الجميلة تتعطل لغة الكلام ؛ إنها لحظة قصور اللغة وعجزها عن الإحاطة بهذه اللحظة ، والكشف عن مغزاها العميق وأبعادها الانسانية والتضامنية…

التجربة الوجدانية تعاش ولا توصف ، وهذه اللحظة لحظة العاطفة والوجدان …إنها لحظة تذوقها ويتذوقها المغاربة …

هذه اللحظة – الصورة تغنيك عن قراءة مئات التعاليق ، مئات المقالات…هي وحدها كتاب مفتوح ، كتاب مكتوب بلغة العطف والحب والتآزر والتضامن …هنا معبد الروح فطوبى للداخلين …

هذه اللحظة – الصورة تختصر القيم الانسانية ، القيم المغربية العريقة والأصيلة ؛ الصدق والحب ، الفخر والاعتزاز ، النبل والسمو ، الاحترام والتقدير ، التعاطف والتضامن …

هذه اللحظة – الصورة غنية برموزها ، غنية برسائلها …

اللحظة – الصورة نغم الوجود …ستبقى موشومة في الذاكرة الجماعية المغربية….

قيم هذه الصورة تهدينا وتنير لنا الطريق …

لالة خديجة ، وللإسم رمزيته وقداسته …

لالة خديجة اسم متميز ، اسم لا كالأسماء ، لالة خديجة بنت ملك البلاد وأمير المؤمنين .

لالة خديجة اسم جاثم في قلب جلالة الملك …

لالة خديجة اسم جاثم في قلوب المغاربة …

طوبى لصاحبة السمو الملكي لالة خديجة….

لالة خديجة أيقونة القصر الملكي ، أيقونة كل المغربيات والمغاربة ، سمفونية جميلة اسمها لالة خديجة…والعينان ضاحكتان تعبران بالابتسامة عن الحب اللامشروط للمغرب وللمغاربة ، هي ولا أحد غيرها بنت الملك وبنت كل المغاربة ، بكل الحب لهذا البلد ، بكل الحب لجلالة الملك وبكل الحب لأسرته …

بكل الحب للاخديجة ابنة ملكنا الحبيب جلالة الملك محمد السادس وشقيقة ولي العهد مولاي الحسن …حفظكم الله …نحبكم .