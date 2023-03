Le Ministère de la Transition énergétique Et de Développement Durable Organise Les Assises régionales sur le Développement Durable

Par Mohammed Drihem



Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable organise les Assises sur le Développement Durable.

Selon le département ministériel en question, ces assises constituent une étape importante dans la mobilisation de toutes les parties prenantes, tant au niveau central que territorial, dans le but d’instaurer les bases d’un développement plus durable. Elles permettront à chaque citoyen et citoyenne de contribuer à l’élaboration des politiques publiques et participer de façon active à l’édification de notre avenir commun précise-t-on.

Ce processus consultatif ajoute-t-on, débutera par l’organisation des Assises Régionales pour le développement durable au niveau de toutes les régions du Royaume, avec la participation de tous les acteurs et intervenants locaux et territoriaux, et au cours desquelles sera procédé à l’analyse de la situation, la mise en exergue des principaux et prioritaires enjeux pour la région et la proposition de solutions capables de faire du développement régional un développement global, équilibré et durable.

Ces assises régionales seront lancées le 13 mars 2023 dans la ville de Laâyoune chef-lieu de la Région Laâyoune-Sakia El Hamra et se poursuivront selon le programme suivant : la Région Dakhla-Oued Dahab, à Dakhla et la Région Guelmim-Oued Noun, à Guelmim le 13 mars 2023 , la Région Souss-Massa, à Agadir et la Région de L’Oriental, à Oujda le 14 mars 2023, la Région Beni Mellal-Khenifra, à Beni Mellal et la Région Marrakech-Safi, à Marrakech le 15 mars 2023, les Régions Fès-Meknès à Fès, la Région Tanger-Tétouan à Tanger et la Région Draa-Tafilalet, à Errachidia le16 mars 2023 et enfin la Région Casablanca-Settat, à Casablanca et celle de Rabat-Salé-Kenitra, à Rabat le 20 mars 2023.

Parallèlement à ces assises Régionales précises le ministère, une plateforme de consultation citoyenne interactive a été lancée pour recueillir les opinions et les attentes des citoyens au Maroc et à l’étranger, dans le but d’assurer la réussite de ce chantier stratégique.

Au terme de ce processus de concertation, une Assise Nationale sera organisée et connaitra la présentation de la version actualisée de la Stratégie Nationale du Développement Durable qui prendra en compte les conclusions des différentes consultations.

A noter que la Stratégie Nationale du Développement Durable, a été adoptée par le Conseil des Ministres présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 25 juin 2017, et constitue un cadre de référence pour tous les programmes sectoriels. Elle a permis de renforcer la convergence entre les stratégies sectorielles pour parvenir à un développement durable. Afin de faire face aux défis et enjeux nationaux et mondiaux, d’ordre économique, politique ou environnemental, et dans le but d’opérationnaliser les orientations du Nouveau Modèle de Développement et de la régionalisation avancée, il a été procédé à l’actualisation de cette stratégie, afin qu’elle constitue un levier de renforcement du développement capable de consacrer la justice sociale, de consolider le développement humain, de réduire les disparités sociales et territoriales, de promouvoir la condition des femmes et des enfants et d’assurer le droit au développement des générations futures.