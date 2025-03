Le Comité Provincial pour le Développement Humain De la province d’El Hajeb Tient sa première Session au titre de l’an 2025

Mohammed Drihem

Entre 2019 et 2024, le comité provincial du développement humain de la province d’El Hajeb a approuvé 581 projets et 29 opérations d’un coût global de 192 millions de dirhams, selon la présentation faite par le chef de la Division de l’action sociale lors de la première réunion du comité au titre de l’an 2025, tenue vendredi dernier au siège de la province d’El Hajeb.

Parmi ces projets, pour lesquels l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a contribué avec une enveloppe budgétaire de 185 millions de dirhams on compte : 88 projets au titre du programme de résorption du déficit en infrastructures et services de base dans les zones les moins équipées, 53 projets et 9 opérations au titre du programme d’appui aux personnes en situation de vulnérabilité, 283 projets et 10 opérations au titre du programme d’amélioration des revenus et de l’insertion économique des jeunes, et 157 projets avec 10 opérations au titre du programme de renforcement du capital humain des jeunes générations.

Au cours de cette réunion, les projets proposés pour l’année 2025 ont été étudiés et approuvés, dont 08 projets dans le cadre du programme de lutte contre le déficit en infrastructures et services de base pour un coût total de 5,89 millions de dirhams, 02 projets dans le cadre du programme d’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité pour un coût de 4,2 millions de dirhams., 13 projets dans le cadre du Programme d’amélioration des revenus et d’insertion économique des jeunes, qui cible 230 jeunes hommes et femmes de la région, notamment dans le domaine du soutien et de l’accompagnement des idées d’entrepreneuriat pour un coût estimé à 2 millions de dirhams, 03 projets dans le cadre de la composante Santé maternelle et infantile du Programme de développement du capital humain des jeunes générations pour un coût de 0,92 million de dirhams. et 10 projets dans le cadre de l’axe appui à l’éducation et promotion de l’ouverture des enfants du même programme pour un coût estimé à 5 millions de dirhams, ce qui porte le nombre total des projets approuvés à 36 pour un coût total de 17 millions de dirhams.

Par la même occasion, la réunion a mis l’accent sur les thèmes de l’appui à la scolarisation et de la promotion de l’ouverture des enfants et des jeunes, où plusieurs projets ont été identifiés, notamment le programme provincial d’appui scolaire aux élèves résidant dans les foyers (Dar Talib et Dar Taliba) de la province, le programme provincial d’appui scolaire aux élèves du primaire en milieu rural, l’équipement du Centre d’ouverture des enfants à El Hajeb, et l’acquisition de 06 bus de transport scolaire, ce qui constitue une priorité importante pour réduire le taux de déperdition scolaire.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la promotion d’initiatives et de projets de développement humain dans la province en investissant dans les infrastructures et en soutenant les groupes vulnérables, en plus de renforcer le rôle des jeunes dans la société et de soutenir des parcours d’éducation et de santé inclusifs.