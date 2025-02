Travaux du Conseil de gouvernement du jeudi 20 Février 2025 Adoption du projet de décret portant création de la Commission nationale de gestion des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques:

Vendredi 21 Février 2025

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi 20 Février, le projet de décret n° 2.24.920 portant création de la Commission nationale de gestion des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, présenté par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Ce projet de décret a pour objectif de mettre en place un cadre de coordination entre les différents départements gouvernementaux et instances concernés, ce qui exige la création d’un cadre horizontal rassemblant l’ensemble des intervenants de la sûreté et de la sécurité nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le projet de décret vise également à établir un texte organique permettant la création d’une commission nationale baptisée « Commission nationale de gestion des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques », a-t-il ajouté.

Le Conseil de gouvernement prend connaissance d’une convention relative au transfèrement des personnes condamnées entre le Maroc et l’Autriche:

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 20 Février à Rabat, a pris connaissance d’une convention relative au transfèrement des personnes condamnées, signée entre les gouvernements du Maroc et de l’Autriche le 27 septembre 2024 à New York, et du projet de loi n° 64-24 portant approbation de cette convention, présentés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Cette convention vise à renforcer la coopération judiciaire entre les deux pays en permettant aux personnes condamnées sur le territoire de l’un des deux pays d’être transférées sur le territoire de l’autre pour purger leur condamnation ou le reste d’une peine privative de liberté dans leur pays d’origine, afin de faciliter leur réinsertion sociale, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures:

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi 20 Février à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts – département de l’Agriculture, M. Abdeslam Ziyad a été nommé directeur de la stratégie et des statistiques, tandis que Mme. Meryem Fares a été nommée directrice des ressources humaines, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports – département de l’Éducation nationale et du Préscolaire, M. Khalid Benichou a été nommé directeur des affaires juridiques et du contentieux, ajoute le communiqué.

(MAP: 20 Février 2025)