Le Président du Sénat Français, Gerard Larcher en visite officielle au Maroc du 23 au 26 février 2025

Mohammed Drihem

Apres la visite effectuée au Maroc par la PDG de l’IRD Valerie Verdier et celle de Rachida Dati Ministre de la Culture, le Président du Sénat français, M. Gérard Larcher, se rendra au Royaume du Maroc, à Rabat puis à Laâyoune, du Dimanche 23 au Mercredi 26 février 2025, sur invitation du Président de la Chambre des Conseillers, M. Mohamed Ould Errachid, en vue de renforcer la coopération interparlementaire et la relation d’amitié entre la France et le Maroc.

Lors de cette visite au Maroc, le Président de Senat Français Gerard Larcher sera accompagné d’une délégation composée des sénateurs Christian Cambon, Président du groupe d’amitié France-Maroc, Cédric Perrin, Président de la Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, Hervé Marseille, Vice-président du groupe d’amitié France-Maroc, et de la sénatrice Corinne Féret, Vice-présidente du groupe d’amitié France-Maroc.

Dans ce cadre ; Gerard Larcher rencontrera à Rabat, le Président de la Chambre des Conseillers, M. Mohamed Ould Errachid, ainsi que le Président de la Chambre des Représentants, M. Rachid Talbi El Alami par la même occasion ; des entretiens sont également prévus avec le Chef du Gouvernement, M. Aziz Akhannouch, et le Ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Dans la foulée ; le Président du Sénat et la délégation qui l’accompagne se rendra Mardi 25 février, dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, au Sahara Marocain, afin d’y refléter la nouvelle position de la France selon laquelle le présent et l’avenir du Sahara marocain s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Il s’entretiendra notamment avec le Président de la Région et le Président du Conseil communal de la ville. Il y prononcera un discours. M. Larcher et sa délégation visiteront également plusieurs projets socio-économiques structurants de la ville de Laâyoune et de la Région.

PRORAMME DE LA VISITE

Le dimanche 23 février

– Accueil solennel par le Président de la Chambre des Conseillers, M. Mohamed Ould Errachid, et des membres du Bureau, en présence de l’Ambassadeur de France, M. Christophe Lecourtier

– Rencontre avec des représentants de la communauté française établie au Maroc, intervention du Président Larcher

Le lundi 24 février

– Dépôt de gerbe et recueillement au Mausolée Mohammed V à Rabat

– Entretien avec le Président de la Chambre des Conseillers, M. Mohamed Ould Errachid

– Entretien avec le Vice-président de la Chambre des Représentants, M. Abdelmajid Fassi Fihri

– Entretien avec le Ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita

– Entretien avec le Chef du Gouvernement, M. Aziz Akhannouch

– Entretien avec le Président du Conseil royal consultatif des Affaires sahariennes, M.Khalihenna Ould Errachid

Départ vers Laâyoune

– Réception offerte par le Président de la Chambre des Conseillers et les Autorités de la ville et de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, intervention du Président Larcher

Le mardi 25 février

– Visite de l’école Paul Pacson (école française) de Laâyoune

– Entretien avec le Wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, M. Abdeslam Bekrate

– Entretien avec le Président du Conseil communal de Laâyoune, M. Moulay Hamdi Ould Errachid

– Entretien avec le Président de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, M. Sidi Hamdi Ould Errachid

– Visite de projets socio-éducatifs structurants de Laâyoune et de la Région : Centre des Arts et des compétences, CHU de Laâyoune

– Visite de projets à vocation économique structurants de Laâyoune et de la Région : Port phosphatier, Laboratoire UM6P (Université Mohammed VI polytechnique)