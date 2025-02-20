20 فبراير …حدث غير مستمر

عبد السلام المساوي



14 سنة بالتمام والكمال مرت على احتجاجات 20 فبراير 2011. بقدر ما بدأت حركة 20 فبراير مستقلة ، غير قابلة للاختراق ، بقدر ما تعرضت للعديد من التحديات ، التي عصفت بالمكتسبات السياسية الكبيرة التي حققتها منذ انطلاقها ، ولعل أبرز ما اعترض طريق الحركة الشبابية ، هو التحالف الهجين بين الإسلاميين واليساريين ، وغيرهما من التنظيمات التي حاولت الركوب على موجة الحركة وقتلتها في حجر الايديولوجية …

القواسم المشتركة بين نزعة خرافية باهتة ظلامية ونزعة يسارية عدمية ، القواسم المشتركة بين هاتين النزعتين افتقادهما لروح الانتماء الى الوطن ، وهول فقدان الثقة العدمي في المؤسسات، ومحاولة الهروب إلى الأمام من خلال الاختباء وراء نزعة ثورية منفصلة عن الجماهير الشعبية التي يتوهمون التحدث باسمها …

ولأجل الوقوف على التناقض بين الشعار والتطبيق ؛ عندما يعجز اليسار العدمي عن لم الجموع حوله ، وعندما يقتنع ان العنوسة الجماهيرية ضربته في مقتل ، يلجأ لعشاق الزيجات المتعددة اي للتيار الديني الظلامي المتطرف لكي يخرج له الاف من الناس في الشوارع لئلا تبدو المظاهرات صغيرة وغير قادرة على قيام جماهيري ، وغير متمكن من عنفوان ودليل عافية حقيقي في الشارع ..

لقد اختار اليسار العدمي التخندق مع قوى الخرافة … قوى الرجعية والظلام …وهنا استحضر لينين ( اليسار المتطرف يلتقي موضوعيا مع اليمين المتطرف ) !!!

مطلع عام 2011 ، تجمع شباب مغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي ، فأطلقوا حركة » 20 فبراير » وخرجوا الى شوارع المملكة ، مطالبين باصلاحات سياسية ودستورية وقضائية ، في سياق الحركات الاحتجاجية التي عرفتها دول أخرى تحت مسمى » الربيع العربي » .

الملك محمد السادس تجاوب مع المطالب الشبابية ، وألقى خطابا يوم 9 مارس الموالي ، وعد فيه باصلاحات دستورية ، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور ، خطاب كان له وقع كبير وايجابي على الشعب المغربي وعلى النخب السياسية .

وقد تراجعت حدة الاحتجاجات اثر اقرار دستور جديد ، في يوليوز 2011 ، وتنظيم انتخابات مبكرة ، في نونبر من العام ذاته ، وتم تشكيل حكومة جديدة ، بقيادة حزب العدالة والتنمية بعد أن تصدر الانتخابات .

الحركة كانت تضم عناصر ضعفها ، فهي لم تحتكم الى رؤية محددة تبني لها التصور والاستراتيجية ، بل كانت حركة عفوية بامتياز ، زيادة على » اختراقها » من تنظيمات متباينة الأهداف ، كان لكل واحدة منها أجندتها الخاصة في وجه الدولة . كل هذا جعل الحكومة ممثلة في الناطق الرسمي باسمها ، تتهم صراحة جماعة العدل والاحسان والتيار السلفي ، فضلا عن حزب النهج الديموقراطي اليساري الراديكالي ، بالركوب على حركة 20 فبراير ، واستغلالها لإثارة » اضطرابات » في البلاد .

حركة 20 فبراير ، اليوم ، أصبحت ذكرى تخلد كباقي المحطات الكبرى في البلاد ، فهي حدث غير مستمر ، لكن الاحتجاجات أخذت تمظهرات وتعبيرات جديدة ، مثل أشكال الالتراس ( كلمة لاتينية تعني التطرف ) ، و ( موسيقى ) الراب ، ومنصات التواصل الاجتماعي ، حيث ولدت حركة 20 فبراير نفسها ، بالإضافة إلى الحركات الاجتماعية المختلفة .

اليوم الجماعة التي كانت تقول انها تريد الهدوء في المغرب وتعرف معنى الأمن والأمان ، تسطو على كل الحركات الاحتجاجية ، من أكثرها عدلا وشرعية الى أكثرها ابداعا في اللامعقول لكي تقول لمن يريد سماعها » أنا سأصب زيتي على أي جمرة نار اشتعلت في أي مكان ، لأنني فهمت أن هذه هي الطريقة الوحيدة لكي أنال نصيبي من القسمة » .

الجماعة تتربص بكل وقفة احتجاجية ، وشكل نضالية ، أو مسيرة بمطالب عادلة ، وتندس وسطها ، وتغير مجراها كي تتحول الى دماء واعتقالات ، ثم تبتعد خطوات ، وترفع شارات النصر ، في انتظار » قومة » جديدة .

الجماعة ، التي كانت تقول انها تريد التربية فقط ، تريد اليوم بالعربية الواضحة ، ومنذ هبت رياح ذلك الربيع المضحك على العقول الخريفية ان تكون لها الغلبة ، وأن يكون الأمر لمن يقودونها