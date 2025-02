Une importante délégation de la région de Beni Mellal-Khanifra effectue une visite de travail en République populaire de Chine

Mohamed Deriham

, Dans le cadre de la visite de travail qu’effectue une délégation du conseil de la région de Beni Mellal-Khanifra en République Populaire de Chine ; Adel Barakat, Président du Conseil de la Région de Beni Mellal-Khénifra, accompagné de Mohamed Chaouki, Président de la Commission de l’Agriculture et du Développement Rural, Mustapha Abidi, Membre du Conseil de la Région, et Driss Ishbal, Directeur Général des Services de la Région, a été reçu Mardi 18 février 2025, par le Gouverneur de la Province de Zhejiang en Chine dans le cadre de la visite de travail du Président de la Région dans cette grande région industrielle, première région industrielle dans le dragon de la Chine.

Le Président a été accueilli par plusieurs responsables des secteurs de l’agriculture, du tourisme et de l’industrie et l’entretien entre les deux parties a porté sur les moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre les deux régions et les moyens d’activer la convention de partenariat signée entre elles à Khouribga en 2024.

La rencontre a été également une occasion pour le président de la région Beni Mellal-Khneifra de passer en revue les potentialités économiques et les opportunités d’investissement dans la région, appuyées par le contenu de la Charte nationale d’investissement, les fonds d’investissement régionaux et les grands projets qui arrivent dans notre pays, notamment ceux liés à l’organisation des manifestations sportives internationales, soulignant l’importance de la réussite du partenariat entre la région Beni Mellal-Khneifra et Holley Global pour la réalisation de la zone d’accélération industrielle à Khouribga, qui sera construite sur une superficie de 300 hectares, et qui sera dédié à l’accueil d’industries majeures dans les domaines du textile, des énergies renouvelables, de l’électronique et de l’automobile.

Les deux parties ont exprimé leur disponibilité à soutenir ce projet modèle et à œuvrer pour sa réussite et l’ouverture d’autres horizons pour les entreprises chinoises désireuses de bénéficier du climat des affaires dans la région, de la force de ses ressources humaines qualifiées et des incitations offertes par la charte d’investissement, ainsi que de sa position stratégique en tant que porte d’entrée vers l’Afrique, l’Europe et le reste du monde.

Il a également mis l’accent sur la profondeur des relations historiques entre le Maroc et la Chine, rappelant la visite historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la République amie de Chine, qui a été couronnée par la signature de plusieurs accords de partenariat entre les deux pays, ainsi que la visite du Président de la République de Chine dans notre pays en novembre 2024.

Il convient de mentionner que cette visite a également donné lieu à des réunions avec le Président Directeur Général du Holly Global Group et de la Hangzhou Industrial Investment Association. Des réunions ont également eu lieu avec un certain nombre d’organisations industrielles souhaitant transférer leurs projets d’investissement vers la zone d’accélération industrielle de Beni Yakhlef, dans la Province de Khouribga. A l’occasion de ces rencontres, le Président du Conseil provincial a signé un protocole de coopération et de partenariat avec l’association chinoise Hangzhou Industrial Investors Association pour accélérer le transfert des investissements industriels et des technologies numériques vers le nouveau pôle industriel de Khouribga. Dans le même contexte, les étapes et l’état d’avancement de la création de ce pôle industriel ont été passés en revue, ainsi que les perspectives de sa mise en œuvre pour permettre aux investisseurs chinois d’accéder à la nouvelle plateforme industrielle de Khouribga.