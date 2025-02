Province d’Ouazzane La Délégation Provinciale du MENPS et ses partenaires organise festival Provincial d’astronomie à Ouezzane.

Mohammed Drihem

Dans le cadre de la Caravane des Sciences 2025, la Direction Provinciale du Ministère de l’Education Nationale, du préscolaire et des Sports d’Ouazzane, en coordination avec l’Université Al Akhawayn, la Fondation Tarik et les deux Comités Nationaux d’Enseignement de l’Astronomie NAEC et NOC de l’Union Astronomique Internationale, organise le « Festival Provincial de l’Astronomie à Ouazzane » sous le thème de : « La simplification des concepts de l’astronomie Clé pour le développement de la science » et ce ; les 7 et 8 février 2025 dans les établissements scolaires de la Province avec des présentations, séminaires et des ateliers interactifs sur l’astronomie dans les établissements scolaires.

En guise d’ouverture officielle de ce festival ; une réception en l’honneur du personnel d’encadrement de l’évènement a été organisée vendredi 6 février 2025 au siège de la Direction Provinciale de Ouezzane par Mme Khadija Benabdeslam, directrice provinciale du ministère de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports,

Cette édition du festival d’astronomie d’Ouazzane, comporte un riche programme qui a débuté Vendredi 7 février 2025 avec l’organisation d’un Atelier sur « Les phases de la lune » au lycée Abdelkhaleq Torres dans la commune de Masmouda, un Atelier intitulé « Découvrons les météorites » au Lycée Moulay Abdallah Charif dans la communauté d’Ouzzane, un Atelier intitulé « Le ciel est un spectacle ouvert » à l’école Ibn Hani de la communauté d’Ouazzane et un atelier sur « L’horloge stellaire » au Collège Moulay Touhami dans la commune d’Ouazzane, un Atelier intitulé : « Un modèle du système solaire avec une échelle approximative » à l’École Abou Hayan Al-Tawhidi dans la communauté d’Ouazzane, un Atelier intitulé : « Le système solaire » au Lycée Imam Malik., une Conférence publique intitulée sue les « Météorites, ces objets fascinants qui nous viennent du ciel » au Centre Culturel d’Ouazzane et une Observation astronomique à l’aide de télescopes au profit de tous les citoyens au collège Imam Malik, plus précisément au centre sportif Imam Malik.

Samedi 8 février 2025, les ateliers se poursuiveront avec des Ateliers de formation au profit des coordinateurs des clubs au Lycée Ibn Zohr sur le Système solaire, constellation d’Orion, phases de la lune, cadran solaire, Un atelier intitulé « Apprenons à connaître les météorites » au profit des élèves filles et garçons du lycée de rééducation Ibn Zahr à Ou azzane, Un atelier intitulé « L’analyseur de spectre du spectroscope » pour les étudiants et les élèves du college Khaled Ibn Al-Waleed dans la communauté de Sidi Radouane, Un atelier intitulé « L’horloge stellaire » au lycée Al-Quortobi dans la communauté d’Ouazzane, Une conférence publique intitulée : « Les phénomènes astronomiques dans notre vie quotidienne » au Centre Culturel d’Ouazzane et une Une observation astronomique à l’aide d’un télescope au collegev Imam « Centre sportif » pour le grand public.

Les différents ateliers, formations et conférences scientifiques sont encadrés par un groupe d’universitaires intéressés par le domaine de l’astronomie à l’Université Al Akhawayn, l’Université Hassan II de Casablanca, à la Fondation Tarik et aux Comités Nationaux d’Enseignement de l’Astronomie (NAEC et NOC) de l’Union Astronomique Internationale (UAI) Mrs Hassan Daghmaoui, professeur à l’Université Al Akhawayn et membre des comités NAEC et NOC de l’UAI, Pr Hasnaa El Chanaoui Oudjahan, professeur à l’Université Hassan II, présidente de la Fondation Tarik et membre du Comité national de l’UAI pour l’éducation et la vulgarisation astronomiques (NOC) ; Dr Mohamed Oudjahan, Membre de la Fondation Tariq, Dr El Hassan Talebi, membre du Comité national d’enseignement de l’astronomie (NAEC) et du Comité national d’enseignement de l’astronomie (NOC) de l’UAI, Mme Kawthar Jalili, Directrice de la Fondation éducative KIDDO et membre du Comité national d’enseignement de l’astronomie (NAEC) de l’AIU ; Mme Naima Nayel, professeur au First Military High School et membre du Comité national d’enseignement de l’astronomie de l’AIU (NAEC), Mme Hafsa Benzekri, membre de la Fondation Tariq et Mme Salma Ochen, membre de la Fondation Tariq.