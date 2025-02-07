الشّعر يُزامن الرّبيع في تاونات

قلم: إدريس الواغيش

تستعدّ “جمعية مقدّمات للإبداع والثقافة“ بتاونات تنظيم نشاط ثقافي يوم السبت القادم 08 فبراير 2025م على الساعة الثالثة مساء بدار الشباب “الوَحدة“، وتحاول هذه الجمعية المناضلة الصّمُود في وجه الرّداءَة بالرّغم من غياب الدّعم. الأمسية الشعرية مناسبة لتوقيع أربع دواوين شعرية صدرت مؤخرًا، كلها من إبداع شعراء من المدينة أو ينحدرون من إقليم تاونات. والدواوين الشعرية هي:

1 ـ « لا أقول إلا ما قالت مُهذّبتي »، للشاعر المفضّل أكعبون- دوار « تامضيت »، مرنيسة

2ـ » يلزمني خطيئة أخرى » للشاعر إدريس الواغيش- دوار « أيلة »، مرنيسة

3 ـ « العابرُ في صمته »، للشاعر عبدالرحيم أبطي- غفساي

4 ـ « حين كنت هناك » للشاعرة إكرام بنعيش- مدينة تاونات.

وموازاة مع حفل التوقيعات، تعيش دار الشباب على إيقاع أنغام القصيدة، في أمسية ثقافية تشارك فيها العديد من الأصوات في قراءات شعرية، وتقديم قراءات نقدية بالمناسبة في الأعمال المُحتفى بها. ومن الأسماء التي ستؤثث المشهد في السهرة الشعرية، نجد الشعراء: علال الجعدوني، عبد العزيز بنيعيش، صفية البدراوي، اسماعيل علالي، عبد الحكيم البقريني، محمد العزوزي، محمد بلحاج، عبد الله الكرضة، فاطمة الزهراء شراط، زهرة الشلغامي، سهيل الحجاجي، عبد العزيز الكواطري، فيصل اليزروزي، محمد العمومري، محمد الحديفي، كريمة الفيلالي، شادية بورقية وإبراهيم ديب.

تسعى الجهة المنظمة لهذا النشاط الثقافي إلى ضخّ دماء جديدة في شرايين الفعل الثقافي بتاونات، انطلاقا من إيمانها القويّ بكون “الثقافة هي القوة والتنمية، الولادة والمسلك الحقيقي نحو مجتمع متطوّر، يقظ ومتسائل، مجتمع دينامي وفاعل“، كما يؤكد على ذلك رئيس “جمعية مقدمات الإبداع والثقافة“ الشاعر والرّوائي والمفتش التربوي الدكتور إبراهيم ديب.

وستشهد الاحتفالية كذلك قراءات شعرية متنوعة، يقدمها بعض التلاميذ والمواهب التي برزت موهبتها في كتابة الشعر والإبداع، مع معرض مُصغّر للأعمال الأدبية والنقدية والفكرية لمبدعي الجمعية وأصدقائها.