L’Organisation Démocratique du Travail (ODT) appelle à une grève générale de 24 heures le 5 février 2025

Rabat, 1er février 2025 – Face aux récentes tentatives du gouvernement d’adopter un projet de loi controversé sur l’exercice du droit de grève, l’Organisation Démocratique du Travail (ODT) annonce une grève générale de 24 heures le mercredi 5 février 2025. Cette action vise à protester contre une offensive gouvernementale qui remet en cause les acquis de la classe ouvrière marocaine, notamment le droit de grève, pourtant garanti par la Constitution, les droits humains fondamentaux et les conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

La loi Sekouri ; loi dictatoriale qui vise à faire taire les voix de la couche laborieuse et pour généraliser les licenciements injustifiés

L’ODT dénonce avec véhémence la manière dont le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences a cherché à imposer ce projet de loi, en contournant les instances de dialogue social et en excluant les différentes sensibilités syndicales, professionnelles, politiques et des droits de l’homme. Cette démarche constitue une violation flagrante des principes et de l’éthique du dialogue social. Loi dictatoriale qui vise à faire taire les voix de la couche laborieuse et la généralisation des licenciements abusifs et injustifiés

Un droit constitutionnel ne saurait être remis en cause

L’ODT rappelle que le droit de grève est un droit constitutionnel fondamental qui ne saurait être réservé à une catégorie spécifique de travailleurs. Elle exprime son profond désaccord face à la marginalisation dont elle a été victime lors des discussions et réunions consultatives sur ce projet de loi. Une loi sur la grève digne de ce nom doit garantir un équilibre entre le droit de grève et le droit au travail pour tous, sans imposer de conditions anticonstitutionnelles.

L’ODT appelle à la mobilisation générale

L’ODT réaffirme avec force que l’exercice du droit de grève est un droit inaliénable qui ne peut en aucun cas être criminalisé ou soumis à une gestion autoritaire. Elle appelle le gouvernement à s’engager de manière sincère et constructive dans le dialogue social, en ouvrant des canaux de consultation avec l’ensemble des partenaires sociaux.

L’ODT appelle toutes les forces syndicales, professionnelles et des droits de l’homme à participer massivement à cette grève générale de 24 heures.

Conférence de presse

L’ODT invite les médias nationaux et internationaux à une conférence de presse conjointe des centrales syndicales à l’origine de cet appel à la grève générale. Celle-ci se tiendra le lundi 3 février 2025 à 11h00 à Casablanca.

Bureau Exécutif de l’ODT

