La Station de Djebel Bouiblane et sa Région Couverte de neige bienfaitrice Jeudi 30 janvier 2025

Mohammed Drihem



Très tot le matin du jeudi 30 janvier 2025, des chuttes de neige tant attendue se sont abattues sur le massif du Bouiblane et tout la région du Moyen Atlas dont il fait partie.

Alertée et bienveillante, la Direction Provinciale du Ministère de l’Equipement et de l’eau s’est mobilisée avec tous les moyens humains et materiel dont elle dispose pour intervenir dans de meilleurs délais pour ouvrir les routes enneigées et assurer ainsi la sécurité des utilisateurs des routes suivantes qui ont fait l’objet des interventions pour assurer la fluidité du trafic routier.

Contacté à ce sujet, Mohamed Cherouani chef d’infra à la direction provinciale de l’equipement et de l’eau de Taza a précisé que suite aux dernieres chutes de neige enregistrées ce jeudi 30 janvier et application des Hautes Instructions Royales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à activer le plan national pour minimiser les répercussions de la vague de froid extrême et atténuer ses effets sur les populations affectées ; la Direction Provinciale de l’Equipement et de l’Eau de la province de Taza en coordination avec les autorités provinciales et securitaires dont notamment la Gendarmerie Royale, les Forces Auxiliaires et les Sapeurs pompiers a intervenue au niveau d’un certain nombre d’axes routiers concernés par les chuttes de neige de ce matin du jeudi 30 janvier 2025 en vue de les ouvrir devant les utilisateurs de la route et assurer la sécurite de ces usagers.

A cet effet a-t-il ajouté, tous les moyens humains et materiels disponibles dont 07 angins de déneigement ont été mobilisés pour intervenir au niveau des axes suivants : La Route nationale n° 29 du point kilométrique 179 au point kilométrique 210 entre Maghraoua et Bouiblan, la Route régionale n° 504 du point kilométrique 84 au point kilométrique 89 entre Bouiblane et Mouzar Marmoucha et la Route régionale n° 5420 du kilomètre 0 au kilomètre 40 entre Taza et Bab Boudir.

A noter aussi qu’ un ensemble de mesures et d’actions proactives ont été prises en coordination avec les services de la province de Taza sous la présidence du Gouverneur de la parovibe en sa qualité de Président du Comité Provincial de Vigilance afin de faire face aux effets de la neige et des précipitations et de la vague de grand froid au niveau de la province de Taza au profit des populations des zones ciblées, notamment les zones éloignées et vulnérables à la vague de froid et aux chutes de neige, et pour assurer la sécurité des citoyens et des usagers de la route, la Direction Provinciale a tenu une série de réunions de préparation et de coordination au niveau provincial, régional et central, en mobilisant un total de 16 véhicules, dont 7 chasse-neige. Plus de 20 employés et chauffeurs, que ce soit pour assurer la vigilance et le suivi que pour effectuer l’opération de deneigement, sont mobilisés au niveau de trois centres principaux pour faciliter et accélérer le processus d’intervention en coordination avec les autorités locales, les services securitaires, la Gendarmerie Royale, les Forces Auxiliaires et la Protection Civile répartis comme suit : Centre Aknoul au nord pour intervenir sur les axes routiers d’Aknoul – Tizi-Wesli (T. et 29) Aknoul – Ajdir (T. 510 et T. 5400) , le Centre Bab Boudir au sud-ouest pour intervenir sur les axes routiers de Bab Boudir – Adamam – Bouchefa (T. 5420). De le RR 5420 à Tazika (5415) et Adamam en direction de Bab el-Rabaa (T. 5426) et enfin le Centre Bab Maghraoua au sud pour intervenir sur les axes routiers de Maghraoua en direction de Bouiblan (T. et 29), de Bouiblan en direction de Imouzar Marmoucha (T. 29), de Bouiblan en direction de Ribate El Kheir (TG 504) et de Maghraoua en direction de Tazerine (TG 5436).

Ceci s’ajoute aux ressources logistiques et humaines disponibles dans la province sous la supervision du Comité Régional de Vigilance en rapport avec les projets en cours de construction.