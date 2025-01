Commémoration conjointe de la Journée franco-allemande A Ifrane au Maroc

Mohammed Drihem –

L’ambassadeur de France au Maroc, M. Christophe Lecourtier, et l’ambassadeur d’Allemagne au Maroc, M. Robert Dölger, ont commémoré le Traité de l’Elysée et les relations franco-allemandes en effectuant une visite conjointe à l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, ainsi qu’à deux projets de coopération tripartite, entre la France, l’Allemagne et le Maroc, dans cette même région.

À l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, MM. les ambassadeurs ont échangé avec les étudiants sur les principaux défis mondiaux et régionaux et les opportunités de créer des mécanismes multilatéraux qui reflètent mieux les réalités du 21ème siècle.

MM. les ambassadeurs se sont ensuite rendus à la coopérative forestière féminine Ennajah (culture et transformation de plantes aromatiques et médicinales certifiées bio), appuyée notamment par l’AFD et la GIZ.

Aussi, MM. les ambassadeurs se sont rendus au parc national d’Ifrane, en compagnie des responsables de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), pour visiter un site illustratif des appuis des coopérations allemande et française à la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 » et qui vise à participer à la préservation de la biodiversité et à la régénération de la forêt (cèdres de l’Atlas).

À propos de la Journée franco-allemande :

La journée franco-allemande est célébrée le 22 janvier de chaque année. Cette date symbolique a été choisie en 2003, lors du 40ème anniversaire du Traité de l’Élysée, qui portait l’ambition d’ancrer la réconciliation franco-allemande au sein de la société, en particulier par le biais de la culture et des échanges de jeunes. Au Maroc, cette date représente l’occasion de mettre en avant des projets de coopération conjoints entre la France, l’Allemagne et le Maroc.