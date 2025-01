Ifrane: Des efforts déployés pour venir en aide aux populations touchées par la vague de froid dans la Province

Mohammed Drihem

Lundi 20 janvier dernier, la salle des réunions de la province d’Ifrane a abrité les travaux d’une réunion elargie aux chefs de services exterieurs et securitaires de la Province consacrée aux mesures entreprises pour lutter contre la vague de froid et à la conjugaison des efforts des autorités et de l’ensemble des services concernés pour venir en aide aux populations touchées par cette vague.

Dans son allocution d’ouverture ; le gouverneur de la province d’Ifrane, Driss Misbah a invité les résponsables provinciaux et locaux concernées à redoubler d’efforts pour lutter contre les effets de la vague de froid qui sévit actuellement dans plusieurs régions du Royaume et ce, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI et aux directives du ministère de l’Intérieur.

Dans cette optique ; Driss Misbah a incité tous les intervenants ; chacun dans son secteur ; à se mobiliser pour intervenir chaque fois que nécessaire, appelant à prendre toutes les mesures nécessaires pour apporter le soutien et la protection appropriés à la population touchée par la vague de froid.

De son coté ; le délégué régionale de la Santé et de la Protection sociale, Abdellatif Asri, a souligné que son departement a mis en place un plan d’action prévoyant la mobilisation de tous les établissements de santé dans la province pour la prise en charge des personnes vulnérables et celles impactées par la vague de froid, en particulier au niveau des centres de santé primaires.

Il asouligné dans ce cadre que plusieurs caravanes médicales pluridisciplinaires, ont été organisées et sillonné les différentes collectivités territoriales de la provinces pour prodiguer les soins de santé nécessaires à la population tout en mettant l’accent sur la mobilisation de l’ensemble du personnel médical et paramédical, d’unités médicales mobiles pour venir en aide aux populations des zones enclaves en montagnes et de plusieurs ambulances dans les localités des villes d’Ifrane et d’Azrou ainsi que la fourniture gratuite de médicaments

Pour sa part, Khadija Bazi déléguée provinciale de l’Entraide nationale, a souligné que plusieurs mesures proactives ont été prises, avec le concours des autorités locales, les élus et le tissu associatif, pour faire face à la vague de froid et pendre en charge les personnes sans abri ou vulnérables.

Dans ce cadre avait-elle ajouté ; une mise à disposition de l’hébergement, de la fourniture de repas chauds et de soins de santé avec l’accompagnement psychologique ont été assurés au profit des personnes sans abri, soulignant que 72 personnes ont bénéficié de cette opération durant la saison hivernale actuelle dont 55 personnes âgées de plus de 40 ans.

Abdelilah Azami ; Directeur provincial du ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, a fait savoir que ses services avaient déjà fixé un ensemble de mesures et pris les dispositions nécessaires en prévision de cette vague de froid, à l’image des années précédentes et ce, conformément aux Instructions Royales.

Il a souligné à cet égard la mobilisation de tous les moyens humains et logistiques pour effectuer notamment les opérations de déneigement et la libération des axes qui sont interrompus à la circulation à cause des chutes de neige, rendant hommage à la collaboration des autorités locales et des différents services de sécurité pour assurer le succès de toutes les interventions menées par ce département en vue d’assurer une meilleure circulation sur tous les axes routiers de la province et assurer la sécurité des usagers de la route et des touristes. Enfin, le Directeur provincial du ministère de l’Education nationale, du préscolaire et du Sport, Mimoun Ighil, a passé en revue les mesures prises pour assurer la continuité de la scolarité des enfants des zones touchées par le froid, en leur fournissant tous les équipements et la protection nécessaires, notamment le bois de chauffage et le charbon, et des couvertures en plus pour les internes pour faire face à ces conditions météorologiques si rudes et difficiles.