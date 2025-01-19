Home»Enseignement»في محاولة لترويض النمرة

في محاولة لترويض النمرة

/ /0/ 22
0
Shares
PinterestGoogle+

رمضان مصباح

الأستاذ علي لوكيلي؛صاحب زاوية حادة بهسبريس،استثقل في مقاله الأخير العربية الفصحى ،واستصعب دراستها من طرف الأجانب ؛مقترحا الدارجة لكونها في نظره الأسهل والأخف
أدعه يتحدث بنفسه:
 »
أعطي مثلا لذلك بجملتين تحملان المعنى نفسه:
توصلت برسالة هذا الصباح من مصلحة الضرائب تطلب مني تصفية متأخرات سنتين وإلا فإنها ستطبق عليّ غرامة خمسة في المئة. فذهبت إلى المصلحة وطلبت مقابلة المدير فشرحت له أني مكتر ولست مالكا للبيت، فطلب مني شهادة سكنى حديثة وفواتير أداء الماء والكهرباء.
جاني هاد الصبح إنذار ديال الضرائب باش نخلص عامين ديال التأخير، مشيت عند المدير وفسرت لو بللي أنا غير كاري ماشي شاري، قال لي نجيب شهادة السكنى والفاكتورا ت ديال الما والضو. »

بعد فحص نصه الفصيح تبين لي أن فيه الكثير من الحشو العمدي،ليبرهن على صحة رأيه.
اليكم النص الفصيح ،المركز،الذي عوضت به نصه؛لأبرهن من جهتي على قوة البيان العربي ،وغناه الدلالي ،اذا انتصب له الفصحاء ،وأوجزوا؛على غرار الخليفة عمر رضي الله عنه في قوله ،وهو يعزل قاضيا فاسدا:
« أيها القاضي بقم ،قد عزلناك فقم »
وهذا مما كان يسمى :التوقيعات ؛وهي رغم اقتضابها تفي بالغرض:
« تلقيت انذارا ضرائبيا يزعم التأخير؛عرضت حجتي،لتفنيده، على المدير،فطالبني بشهادة السكنى وفواتير الكهرماء. »
ياأستاذ :نحن جميعا ندرج أكثر مما نفصح،لكن هل العيب عيب الفصحى؟
وفي نصك الدارجي أزيد من 90في المائة فصحى.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailبلاغ حول تاسيس المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليمDefault Thumbnailالتعليم..نقط فعالة في تجويد الإصلاح!!‎Default Thumbnailواحة فيجيج الرائعة بعيون المهرجان المغاربي للفيلم في نسخته الثامنة ـ بوجدة VIDEODefault Thumbnailاحتفاء بالشعر والحياة في شخص الشاعــر المغربــي الكبيـــر محمد علي الرباوي

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *