Lettre ouverte à Monsieur Donald Trump, Président des Etats-Unis

Monsieur Trump, bientôt la cérémonie de votre investiture en tant que Président des Etats-Unis. A cette occasion, je me permets, en tant que citoyen marocain rêvant de paix et de justice, de vous adresser cette lettre ouverte pour, d’un côté, vous féliciter et vous souhaiter beaucoup de succès dans votre nouveau mandat présidentiel ; d’un autre côté, je vaudrais vous inciter, par la même occasion, à réfléchir un peu sur le danger qui menace votre pays. Je pense qu’il est de l’intérêt des Etats-Unis de charger une équipe de spécialistes du climat et de l’écologie, qui pourrait vous présenter une étude fiable (je dis étude et non pas rapport) sur le climat et l’écosystème non seulement dans votre pays mais aussi dans un environnement plus vaste pour pouvoir tirer des conclusions plausibles et des leçons qui s’imposent.

Permettez-moi, monsieur le Président, de vous présenter, à vous-même et au peuple américain, par le biais de cette lettre, mes vives condoléances à l’occasion des catastrophes qui se sont abattues sur votre pays ; lesquelles catastrophes ont fait de nombreuses victimes et ont causé des dégâts désastreux.

Est-ce un hasard, monsieur le Président, qu’une partie de votre pays est ravagée par le feu, une autre est inondée par des crues violentes et dévastatrices et une troisième a été la cible des tempêtes de neige qui n’ont pas été sans dégâts ?

Devant pareille situation, un croyant doit se poser beaucoup de questions à propos de ses propres convictions, d’autant plus que les trois phénomènes naturels indiqués dans le précédent paragraphe ne peuvent que perturber et ébranler ces convictions par leur coïncidence et leur violence. Et comme je crois savoir que vous êtes croyant, je me dis que vous ne pouvez pas être de ceux qui ne craignent pas la colère divine car un croyant (pratiquant ou pas) sait qu’il n’y a aucune force ou puissance qui puisse égaler ou défier celle de Dieu Tout Puissant. Je vous invite donc avec insistance à réfléchir sur ce qui est arrivé à votre pays.

Vous avez menacé, monsieur le Président, le Moyen-Orient de l’incendier dans le cas où les otages d’Israël ne seraient pas libérés avant votre investiture. Et comme par hasard, c’est toute la Californie qui a été incendiée avant votre investiture. Que reste-t-il de Los Angeles, ville belle et riche ? Ne ressemble-t-elle pas quelque peu à Gaza qui est depuis plus de quinze mois, la cible des raids israéliens ? L’état actuel de Los Angeles ne vous interpelle-t-il pas en tant que croyant et homme politique ? Cela ne mérite-t-il pas réflexion, à votre avis ? Ne peut-on pas y voir une manifestation de la colère ou de la vengeance de Dieu le Juste Juge ?

De plus, monsieur le Président, vous n’êtes pas sans savoir que votre pays, en tant que première puissance mondiale, est pour beaucoup dans le changement climatique qui a déréglé l’écosystème de la Terre ; il est vrai qu’il n’est pas le seul, mais au moment où les pays du monde se réunissent pour chercher des solutions pouvant faire face au changement climatique, ne serait-ce que pour essayer de limiter les dégâts, vous-même, vous vous plaisez, au contraire, à contester le réchauffement climatique, alors qu’il est une réalité tangible et une vérité scientifique indubitable.

Monsieur le Président, il est de notoriété publique que votre pays a une grande responsabilité non seulement dans le changement climatique mais aussi dans les injustices que connait le Monde. Israël, par exemple, ne serait jamais d’une telle effronterie s’il n’avait pas le soutien inconditionnel de votre pays. Cet Etat implanté au Moyen-Orient sur une terre qui appartient aux Palestiniens, est devenu un Etat terroriste et expansionniste en raison de l’encouragement qu’il reçoit de votre pays et de l’Occident en général. Ce qui est bizarre, c’est que cet Occident à qui l’Holocauste a fait mal au point qu’il n’a pas pu se libérer d’une certaine conscience malheureuse qui s’est installée essentiellement en Europe, il (l’Occident) dorlote un nouveau régime « nazi » au Moyen-Orient et l’encourage à commettre le même crime commis par Hitler, à savoir le génocide.

Devant ce que nous voyons à Gaza et devant l’aveuglement volontaire des grandes Puissances, comment voulez-vous que les peuples croient encore aux valeurs occidentales et universelles telles que la justice, la démocratie, la liberté, l’égalité, les droits de l’homme… ? Que reste-t-il du droit international et des instances chargées de l’appliquer, telles que la Cour de justice internationale et la Cour pénale internationale ? Devant le veto américain, aucune décision de ces instances contre Israël n’a pu être exécutée. Malgré les crimes de guerre que commet cet Etat fasciste, le veto américain est là pour le protéger. Cautionnerez -vous, monsieur le Président, pareille injustice ? Serez-vous capable de faire fi de la volonté de Dieu ? Tiendrez-vous compte de la leçon qui se dégage de la Californie ?…

Mohamed INFI, P.E.S retraité, Meknès (Maroc) le 15 janvier 2025