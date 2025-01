Compagne de vaccination avancée pour endiguer L’épidémie de la rougeole: Un Plan d’action mis en place dans la province IFRANE

Mohammed Drihem

Face à une recrudescence inquiétante de la rougeole, les professionnels de la santé appellent à une mobilisation générale pour stopper la propagation de la maladie et éviter de nouvelles pertes humaines. Dans ce cadre ; une campagne de vaccination renforcée avec un système de surveillance affiné et une mobilisation nationale impliquant les acteurs du secteur de la santé a été lancé par le ministère de tutelle en partenariat avec les ministères respectifs de l’intérieur et de l’éducation scolaire, du préscolaire et du Sport.

Cette compagne vise à endiguer l’épidémie et protéger les enfants qui font partie des populations les plus vulnérables. A cet effet et dans la continuité des efforts déployés pour faire face à l’augmentation des cas de rougeole enregistrés dans notre pays et améliorer la couverture vaccinale des enfants de moins de 18 ans en vue d’atteindre les objectifs tracés concernant la campagne de vérification vaccinale et de rattrapage vaccinal pour les enfants moins de 18 ans ; un plan d’action a été élaboré au niveau de la province d’Ifrane basé sur (05) cinq axes à savoir : Le renforcement de la veille et de la surveillance épidémiologique, le renforcement de la campagne de vérification du statut vaccinal et de rattrapage vaccinal, l’amélioration de la prise en charge des cas notifiés, la mobilisation sociale à travers la mise en œuvre du plan de communication et l’’instauration de la gouvernance adaptée à tous les niveaux (suivi évaluation).

Pour se faire, tout le réseau des établissements de soins de santé primaires (RESSP) composé de 32 Formations Sanitaires (CSU 1 et 2 , CSR2 et DR ) et le Centre Hospitalier Provincial d’Ifrane (CHP) composé de l’Hôpital du 20 Aout d’Azrou, le centre multidisciplinaire d’Ahadaf et des centres d’hémodialyse d’Azrou et d’Ifrane ont été mobilisés pour réussir cette compagne au niveau de la Province d’Ifrane où tout un staff des ESSP composé de 25 médecins, 151 infirmiers et techniciens de santé et 40 administrateurs ont été notamment mobilisés à cet effet.

Dans une déclaration à la MAP ; Dr Abdellatif Asri, délégué du ministère de la santé et de la protection sociale d’Ifrane a souligné que suite à la propagation de la maladie de la rougeole au niveau mondial et au niveau national, le ministère de la santé, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Éducation, du préscolaire et du Sport, a entamé une campagne de vérification de statut vaccinal et de rattrapage vaccinal pour atteindre une couverture de 95% de vérification et 90% de rattrapage.

Cette campagne avait-il ajouté ; cible les enfants moins de 18 ans, que ce soit non scolarisé ou scolarisé et son objectif ultime, c’est l’élimination de la rougeole à travers une vérification de 95%, comme j’ai dit, de la population cible, et un rattrapage de 90% pour les enfants complètement vaccinés et cible les 5 maladies cibles, par exemple toutes les antigènes, à savoir toutes les maladies dont la rougeole, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite.

Pour Dr Abdellatif Asri, il s’agit là d’une campagne de vérification de tous les antigènes pour atteindre l’objectif escompté et dans la province d’Ifrane, la population cible pour cette action, elle est au voisinage de 48422 personnes répartie sur toutes les communes rurales et urbaines. Elle concerne la population de moins de 5 ans, la population de plus de 5 ans à moins de 18 ans scolarisée et la population de 5 ans à moins de 18 ans non scolarisé.

Selon les données recueillies auprès de la Direction Provinciale du Ministère de la Santé et de la protection sociale d’Ifrane, la population cible de la campagne nationale de vérification et de rattrapage vaccinal s’élève à un total de 48422 dont la population des moins de 5 ans avec 10162 enfants et la population scolarisée qui compte 38260 élèves. Quant à la situation épidémiologique ; il y’a lieu de souligner que depuis le 01 /11.2024 jusqu’à ce jour du 06 janvier 2025 en cours ; la province d’Ifrane a enregistré 26 cas cumulés de la rougeole 43 cas Cumulés dont le plus grand nombre de 16 cas a été enregistré dans la commune d’Azrou suivi de la collectivité territoriale de Dayet Aoua où on a enregistré 14 cas. A noter que le Premier cas de la rougeole confirmé par le laboratoire a été déclaré le 01/11/2024 à la commune d’Azrou (CSU1 AHADAF).

Selon les mêmes sources d’information, les Réalisations de la campagne organisée par le département provincial de la santé avec le concours inconditionnel des autorités provinciales et locale, du personnel enseignant et administratif de la DP du MENPS et des acteurs du tissu associatif de la Province se présentent comme ci-après détaillée pour la période du 28 Octobre 2024 au 03 Janvier 2025 : Sur un totale de 48422 carnets de santé à vérifier au niveau de la Province ; 34758 carnets ont été vérifiés soit un taux de vérification de 71,78% et sur un total de 5201 enfants à vacciner dans le cadre du Rattrapage vaccinal ; 3001 enfants ont été vaccinés soit un taux de rattrapage de 57,70%.

A noter enfin que la compagne se poursuit sans relâche au niveau de toutes les collectivités territoriales de la province à travers notamment des campagnes de sensibilisations et de conscientisation en milieu scolaire et dans les souks hebdomadaires de la province et ce, en étroite collaborations entre les différents intervenants dont les autorités provinciale et locales avec à leur tête le Gouverneur de la Province Mr Driss Misbah, les services provinciaux de la santé, de l’enseignement, les services sécuritaires et les associations de la société civiles.