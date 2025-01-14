الوكالة الوطنية للمياه و الغابات توضح الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة حول أشجار الصنوبر في الناظور

محمد الدريهم

على عكس ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من ادعاءات لا أساس لها من الصحة حول نية الوكالة الوطنية للمياه للغابات تدمير 940 ألف شتلة صنوبر في مشتل غابات بالناظور، تؤكد الوكالة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بإتلاف هذه الشتلات الغابوية، وأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الواقع بأي حال من الأحوال. فهي تتعارض مع الأهداف الطموحة التي تتبناها الوكالة الوطنية للمياه و الغابات في إعادة التشجير والحفاظ على البيئة.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوكالة الوطنية تلقت الجريدة نسخة منه، فإن هذه الشتلات مخصصة لبرنامج إعادة التشجير الجاري تنفيذه حاليًا، وأن الـ940 ألف شتلة المعنية هي جزء لا يتجزأ من أعمال إعادة التشجير التي يتم تنفيذها حاليًا في المنطقة، وذلك في إطار 5 عقود عمل تهدف إلى غرس ما يقرب من 1000 هكتار من الغابات في منطقتي زاو (الناظور) ودبدو (تاوريرت).

وينتظر نقل هذه الشتلات التي تم إنتاجها وصيانتها بعناية، وفقاً للوكالة الوطنية للمياه و الغابات، إلى مواقع الزراعة في هذا الوقت الأمثل للزراعة، وإذا ما وجد فائض من الشتلات بعد تخصيص الكميات المطلوبة لبرامج إعادة التشجير، فسيتم استخدامها في إطار الامتثال الصارم للوائح المعمول بها. ويمكن بعد ذلك تخصيصها للمبادرات البيئية المحلية، من خلال الإعانات العينية الممنوحة للمؤسسات والجمعيات والتعاونيات.

وبهذا التوضيح، تؤكد الوكالة الوطنية للمياه و الغابات من جديد التزامها التام بالحفاظ على الغطاء الغابوي الوطني وتوسيع نطاقه، بما يتماشى مع استراتيجية ”غابات المغرب 2020-2030“. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى مكافحة التصحر وتغير المناخ بشكل فعال، مع تعزيز المناطق الطبيعية في المملكة.