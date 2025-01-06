نقابة مفتشي التعليم

المكتب الجهوي جهة الشرق

اللجنة الاقليمية بجرادة

بيان

جرادة في : 5 يناير 2025

تلقى المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم عبر اللجنة الإقليمية بإقليم جرادة باستغراب وامتعاض شديدين البلاغ الذي أصدرته خمس نقابات بالإقليم بتاريخ 31 دجنبر 2024، والذي تضمن كثيرا من المغالطات والادعاءات والافتراءات نذكر منها:

– اعتبار تقييم السيد مفتش مادة التربية الإسلامية للسيدات والسادة الأساتذة بالتعليم الثانوي بسلكيه عشوائيا؛

– تحول هذا التقييم والتنقيط من وسيلة للتحفيز والترقي إلى أداة للانتقام وترتيب العقوبات وتبخيس المجهودات وتعطيل مسيرة الأستاذ المهنية وقطع رزقه؛

– وصف التقارير التي أنجزها السيد المفتش بأنها مفبركة، وأن النقط الواردة فيها كارثية؛

– وصف السيد المفتش التربوي بالتعليم الثانوي لمادة التربية الإسلامية بالتسلط.

وبناء عليه نعلن للرأي العام:

– تضامننا المطلق مع السيد المفتش التربوي بالتعليم الثانوي لمادة التربية الإسلامية، المشهود له بالكفاءة والنزاهة والجدية والتفاني في العمل، والذي يشتغل وفق معايير دقيقة تؤطرها النصوص والمذكرات الوزارية، وباعتماد شبكة تقييم معدة بشكل مفصل وواضح.

– شجبنا لمضامين هذا البلاغ، وللأسلوب الابتزازي والاستفزازي الذي كُتِبَ به، ونذكر بأن تقييم الأداء المهني يرتبط بالاستحقاق والمردودية، وليس بالتهديد والوعيد وليِّ الذراع.

ونذكر أيضا بأن:

– تأطير السيدات والسادة الأساتذة وتقييمهم من مهام السيد المفتش، وكذا إنجاز التقارير بهذا الشأن، ولا يحق لأي أحد، ولا أي جهة التدخل في هذا الموضوع، ولا وصف هذه التقارير بأوصاف غريبة ومريبة.

– أي أستاذ يرى نفسه متضررا من النقطة التي منحها له السيد المفتش يمكنه أن يسلك المساطر القانونية من أجل رفع هذا الضرر.

ختاما، تدعو اللجنة الإقليمية لنقابة مفتشي التعليم بإقليم جرادة جميع المفتشات والمفتشين إلى الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية، وسلك السبل القانونية المتاحة، لوقف أساليب الابتزاز والاستفزاز، التي تنهجها بعض النقابات تجاه هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم.

وعاشت نقابة مفتشي التعليم ديموقراطية مستقلة

عن المكتب الجهوي – الكاتب الجهوي بالنيابة

محمد لوك