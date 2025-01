OUBAYACHOU KARIM ET JAMILA AYACHI REMPORTENT LA PREMIERE EDITION DU  TRAIL AIN LEUH POUR MASTERS

Mohammed Drihem



Les Vétérans âgés de 40 à 80 ans et plus chez les Hommes et de 36 à 59 ans chez les Dames se sont donné rendez-vous dimanche 29 décembre 2024 dernier dans la Ville de Ain Leuh où ils ont couru ensemble dans la joie, la gaieté et la solidarité sportive ; le 1èr TRAIL AIN LEUH POUR MASTERS organisé et bien réussi par l’Association Al Amane pour le Sport et la Culture

Cette course de 20 km avait traversé les magnifiques forets et paysages d’Ain Leuh et sa région, offrant ainsi aux participants une expérience unique au cœur de la nature du Parc National d’Ifrane.

Selon Slimane Boungab Président L’Association Sportive et Culturelle d’Ain Leuh, ce premier Trail des Masters d’Ain Leuh est organisé en coordination avec le Groupement Laaroussi, le Groupement Cap Course, le Conseil Régional d’Ifrane, le Conseil provincial d’Ifrane et la collectivité territoriale d’Ain Leuh. Il a connu une forte participation de traillers vétérans des deux sexes venus de différentes villes et Régions du Royaume

Les résultats techniques officiels de cette première édition du Trail Ain Leuh pour Masters se présentent comme ci-après détaillés :

Chez les Hommes :

1 241 OUBAYACHOU KARIM 01:13:48

2 206 HAMMOU MOUDOUJI 01:14:37

3 68 AZIZ MAKKOUR 01:15:50

Chez les Dames :

1 2 JAMILA AYACHI 01:28:46

2 76 ZHOUR ELLAJNA 02:06:19

3 184 SOUKAINA RAMI 02:17:24