Living Planet Morocco et la Province d’Ifrane Ensemble pour : « Renforcement de la Résilience Urbaine et de la Gestion Durable des Zones Humides de la ville d’Ifrane »

Mohammed Drihem

L’Atelier sur le « Renforcement de la Résilience Urbaine et de la Gestion Durable des Zones Humides de la ville d’Ifrane » ; organisé du 26 au 28 décembre 2024 en cours à Ifrane par l’ONG « Living Planet Morocco » et la Province d’Ifrane; s’inscrit dans le cadre des initiatives et efforts déployés par la ville d’Ifrane visant à renforcer la résilience des territoires pour relever les défis climatiques et environnementaux.

Cet atelier a pour objectifs de mettre en lumière le rôle pionnier de la ville d’Ifrane dans la préservation et la gestion durable de ses zones humides, au bénéfice des communautés locales et de la biodiversité.

La première journée de cet atelier consacrée à la thématique de l’« Engagement commun pour une ville durable et résiliente » a été marquée par l’organisation de deux sessions de travail dont la première a été consacrée aux « Présentations introductives à l’adoption des Solutions SfN pour des villes durables et résiliente » avec notamment la Présentation du Fonds de l’Eau du Sebou et du projet Résilience par l’ONG Living Planet Morocco, du Potentiel écotouristique de la Province d’Ifrane par la Délégation Provinciale du

Tourisme et la présentation d’une Introduction aux enjeux de résilience urbaine et aux Solutions fondées sur la Nature par MS HANDASSA suivies d’une discussion sur les perspectives de collaboration pour une ville durable

La seconde session de cette première journée a été consacrée à la « Formation sur le concept de Ville Durable et SfN » avec notamment des exposés sur les « principes de la ville durable et leur application dans le contexte marocain », des « études de cas et exemples de projets SfN en milieu urbain (MS HANDASSA), un Atelier interactif pour Identifier des actions concrètes pour intégrer les SfN dans les initiatives locales et de échanges entre les participants sur les défis et opportunités de la mise en œuvre des SfN à Ifrane pour finir avec la Synthèse de la journée et préparation des activités de la deuxième journée.

La seconde journée de l’atelier dédiée à la « Mobilisation et implication des acteurs locaux » a été marquée par la tenue de la 3ème Session réservée à l’Atelier de mobilisation des acteurs locaux marqué une Introduction à l’importance de la concertation pour la gestion durable des écosystèmes faite par Living Planet Morocco suivie d’une discussion de groupe en vue d’Identifier les parties prenantes clés et les rôles potentiels et par des activités en sous-groupes pour élaborer un plan de mobilisation des acteurs et la Restitution des travaux de groupe

La 4ème Session a été consacrée à une Réunion avec les parties prenantes sur la gestion des zones humides avec la présentation des défis spécifiques aux zones humides locales, des échanges sur les mesures prioritaires pour la gestion et la conservation de ces zones, l’Élaboration d’une feuille de route commune pour influencer les plans de gestion des zones humides de la ville et le Résumé des discussions, perspectives de suivi et prochaines étapes pour la mise en œuvre des actions identifiées pour finir la journée avec une Synthèse des travaux de la seconde journée et la préparation des activités du troisième jour.