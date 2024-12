Déneigement : La Délégation Provinciale de l’Equipement de Midelt Se mobilise pour faire face aux chutes de neige

Mohammed Drihem



Suite aux dernières alertes de niveau 3 (orange) lancées par la Direction générale de la météorologie (DGM) annonçant des chutes de neige sur les hauteurs dépassant 1500 mètres, La Direction Provinciale de l’Equipement, du Transport et de la Logistique de Midelt, en pleine coordination avec les services centraux du Ministère, les services régionaux et les services provinciaux de la Province de Midelt, a mobilisé ses équipes de déneigement pour faire face aux chutes de neige attendue en ce début de saison hivernale 2024-25 dans la Région.

Dans une déclaration au journal, le Directeur Provincial du ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique de Midelt Mr Assman Bendaoud a souligné qu’en prévision à ces intempéries et aux chutes de neige attendues au niveau de la Province de Midelt ; la DPETL de Midelt à fait en sorte que les abris répartis sur les différents axes routiers de la Province soient fin prêts et bien équipés pour réussir la compagne de déneigement et de viabilité routière au titre de la saison hivernale 2024-24 en cours.

Dans ce cadre avait-il ajouté, d’Abri de Hijirt sur la route nationale n° 13 a été doté de 2 véhicules de déneigement, l’Abri d’Imilchil sur la route nationale n° 12 avec 2 véhicules, l’Abri d’Anemzi sur la route provinciale n° 7319 avec 2 véhicules ; l’Abri de la route nationale n° 29 avec 2 véhicules et enfin l’Abri d’Ayatte de la Route nationale n° 13 (Tizi N’Tghaten) avec un véhicule en plus d’autres véhicules en réserve au Parc-auto de la Direction à Midelt et des engins des collectivités territoriales.

Suite aux dernières chutes de neige enregistrées la nuit du Samedi 28 à Dimanche 29 Décembre 2024 ; l’intervention majeure des équipes de déneigement de la DPETL selon son Directeur provincial s’est faite au niveau de la route nationale n°12 entre Bouzmou et les frontières de la province de Tinghir en coordination avec la direction régionale de Tinghir et ont réussi à ouvrir la route à la circulation dimanche matin.

Aussi avait-il conclu, la DPETL a mobilisé pour cette compagne, 2 ingénieurs, un technicien chef d’entretien routier, 15 conducteurs d’engins et 06 agents d’entretien routier.