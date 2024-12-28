إقليم إفران: نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بإقليم إفران موضوع اجتماع إقليمي إفران

محمد الدريهم

شكلت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الأخير بإقليم إفران موضوع اجتماع إقليمي ترأسه إدريس مصباح، عامل إقليم إفران، يوم الخميس 26 دجنبر الجاري، بمقر عمالة الإقليم بإفران.

وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، أشار إدريس مصباح إلى الدور الهام جدا الذي يلعبه الإحصاء العام للسكان والسكنى في توفير البيانات الإحصائية اللازمة لتحديد احتياجات السكان وتخطيط الخدمات الشاملة وتحديث البيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والتي تشكل قاعدة بيانات مرجعية لتخطيط السياسات العمومية وبرامج التنمية، خاصة في قطاعات مثل الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أن هذه المعطيات تمكن أيضا من تقديم معدل تحقيق الأهداف التنموية، خاصة على المستوى الوطني، مقارنة مع بلدان أخرى، ورصد تطور آفاق عيش السكان ورفاهيتهم، وبالتالي تزويد صناع القرار ومختلف الفاعلين في مختلف المجالات بمعطيات ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضا على مستوى التقسيمات الجغرافية للمغرب، كالأحياء في المناطق الحضرية والدواوير في العالم القروي.

من جهتها، قدمت المندوبة الإقليمية للمندوبية السامية في التخطيط عرضا شاملا استعرضت فيه مختلف النتائج والبيانات الإحصائية التي تم تسجيلها خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى، والذي عرف نجاحا كبيرا في إقليم إفران.

وفقًا للمندوبة الإقليمية، أظهر إحصاء 2024 أن عدد السكان القانونيين لإقليم إفران بلغ 160.904 نسمة في عام 2024، مقارنة بـ 155.221 نسمة في عام 2014، وهو ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 5683 نسمة وبمعدل نمو سنوي يقدر بـ 0.4٪. وفقًا لتعداد 2024، يبلغ عدد السكان الأجانب المقيمين في إقليم إفران 204 نسمة.

بلغ عدد الأسر في إقليم إفران 42684 أسرة، وهو ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 6825 أسرة بين عامي 2014 و2024، أي ما يعادل معدل نمو سنوي قدره 1.8%.

وقد سجل معدل النمو السكاني السنوي مستويات متفاوتة من جماعة ترابية محلية إلى أخرى في إقليم إفران، حيث سجلت الجماعة الترابية المحلية لضاية عوي أعلى معدل بلغ 2%، تليها جماعة بن صميم (1.7%)، ثم جماعة تزكيت (1.3%). وسجلت جماعتا أزرو وتيمحضيت معدل نمو سنوي أقل من 1 (0.6%)، بينما سجلت الجماعات المحلية الخمس المتبقية معدل نمو سنوي أقل من الصفر.

ووفقًا للمتحدث، بلغت الكثافة السكانية في إقليم إفران 48.5 نسمة لكل كيلومتر مربع في عام 2024، وهي أقل بكثير من الكثافة المسجلة على المستوى الجهوي (110.5 هكتار/كم2) وأقرب إلى الكثافة المسجلة على المستوى الوطني (51.8 نسمة لكل كيلومتر مربع).

وتجدر الإشارة إلى أنه على مدى العقد 2014-2024، سجل هذا المؤشر زيادة قدرها 1.6 نسمة لكل كيلومتر مربع في إقليم إفران، وهي أقل من الزيادة المسجلة على المستوى الجهوي والوطني (5.7 و4.2 على التوالي).

كما أضافت أن الأمية بين النساء فوق سن العاشرة في المناطق القروية قد انخفضت بنسبة 10 نقاط، من 63.5% في عام 2014 إلى 53% في عام 2024، في مقابل انخفاض بنسبة 7 نقاط بين الرجال، من 42.9% في عام 2014 إلى 35.5% في عام 2024.

أخيرًا، يوجد في إقليم إفران 4753 مؤسسة اقتصادية غير فلاحية نشطة: 3838 مؤسسة اقتصادية ربحية توظف 7205 موظفين دائمين، و791 مؤسسة عامة.