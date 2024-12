PROVINCE D’IFRANE : Les Résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat objet d’une Réunion provinciale à Ifrane

Mohammed Drihem



Les résultats du dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) au niveau de la Province d’Ifrane ; ont fait objet d’une réunion provinciale présidée ; jeudi 26 décembre écoulé ; par Driss Misbah Gouverneur de la Province au siège cette dernière à Ifrane.

Dans son allocution d’ouverture des travaux de cette Réunion ; Driss Misbah a mentionner le rôle très important que joue le RGPH en fournissant les données statistiques nécessaires à l’identification des besoins de la population , la planification des services globaux et la mise à jour des données démographiques et socio-économiques et environnementales qui constituent une base de donnée globale de référence pour la planification des politiques publiques et des programmes de développement notamment dans des secteurs tels que la santé, l’éducation, l’habitat et les infrastructures et le développement social et économique.

Ces données avait-il ajouté ; permettent également de présenter le taux de réalisation des objectifs de développement notamment nationaux en comparaison avec d’autres pays et de suivre l’évolution des perspectives de vie et du bien-être de la population et fournissent ainsi au décideurs et aux différents acteurs dans divers domaines des données non seulement au niveau national mais aussi au niveau des subdivisions géographiques du Maroc tels que les quartiers dans le milieu urbain et les douars dans le milieu rural.

Pour sa part, la déléguée provinciale du Haut-Commissariat au Plan (HCP) a fait une communication exhaustive dans laquelle elle a exposé les différents résultats et données statistiques enregistrés lors de l’opération de recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) bien réussie au niveau de la Province d’Ifrane.

Selon la Déléguée provinciale du HCP, le recensement de 2024 a fait ressortir que la population légale de la province d’Ifrane a atteind 160.904 en 2024 habitants contre 155.221 en 2014 ; soit une augmentation totale de 5 683 habitants ce qui correspond à une croissance annuelle estimée à 0,4 %. Selon le recensement de 2024, le nombre de résidents étrangers dans la province d’Ifrane est de 204.

Le nombre de ménages dans la Province d’Ifrane a atteint 42.684, soit une augmentation totale de 6825 ménages entre 2014 et 2024, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel de 1,8%

Le Taux de croissance annuel de la population a enregistré des niveaux variables d’une collectivité territoriale à l’autre dans la province d’Ifrane, où la collectivité de Dayat Aoua a enregistré le taux le plus élevé de 2 %, suivi de Ben Soumim (1,7 %), puis de Tizguite (1,3 %). Alors que les collectivités d’Azrou et de Timhadit ont enregistré un taux de croissance annuel inférieur à 1 (0,6 %) et que les 5 collectivités territoriales restantes ont enregistré un taux de croissance annuel inférieur à zéro.

Selon l’intervenante ; la densité de population de la Province d’Ifrane est de 48,5 habitants par km2 en 2024, ce qui est nettement inférieur à la densité enregistrée au niveau de la Région (110,5 ha/km2) et plus proche de la densité enregistrée au niveau national (51,8 habitants par km2).

A noter qu’au cours de la décennie 2014-2024, cet indicateur a enregistré une augmentation de 1,6 habitant par km2 au niveau de la province d’Ifrane, ce qui est inférieur à l’augmentation enregistrée aux niveaux régional et national (respectivement 5,7 et 4,2).

Aussi avait-elle ajouté, L’analphabétisme des femmes de plus de 10 ans dans les zones rurales a diminué de 10 points, passant de 63,5 % en 2014 à 53 % en 2024 contrairement à une diminution de 7 points chez les hommes qui est passée de 42,9 % en 2014 à 35,5 % en 2024.

A noter enfin que la province d’Ifrane compte 4753 institutions économiques actives non agricoles: 3838 organisations économiques à but lucratif employant 7205 personnes permanentes, 791 institutions publiques.