Mohammed Drihem



Dans le cadre des efforts déployés par l’ANEF pour la préservation de la biodiversité et de la lutte contre le braconnage notamment à travers l’organisation de campagnes pour lutter contre le commerce illégal du chardonneret élégant, une espèce menacée d’extinction au Maroc et ; dans le cadre des opérations de surveillance intensives menées par l’ANEF en coordination avec la Direction Générale de la Sûreté Nationale, la Gendarmerie Royale et les Forces Armées Royales ; un nombre important de chardonnerets élégants ainsi que des équipements utilisés pour leur capture illégale ont été saisie d’un dans les régions orientales, notamment Oujda et Jerada.

Des saisies significatives ont été également réalisées dans d’autres régions telles que Rabat, Khémisset, Fès, Meknès, Souk El Arbaa et Larache.

A rappeler que lors de la journée de sensibilisation organisée avant l’ouverture officielle de la saison de chasse 2024-2025, l’importance cruciale de la lutte contre le braconnage a été réaffirmé. Cette priorité nationale s’inscrit dans une stratégie globale visant à protéger les espèces sauvages et leurs habitats naturels.

Il est essentiel de rappeler aussi que le chardonneret élégant est classé parmi les espèces menacées d’extinction au Maroc et ; selon la loi n° 29.05 relative à la protection des espèces de la flore et de la faune sauvages et au contrôle de leur commerce, il est strictement interdit de capturer, détenir, vendre ou exposer cet oiseau à la vente. Toute infraction est passible d’amendes comprises entre 5.000 et 20.000 dirhams par oiseau, en plus de la confiscation des matériels utilisés, y compris les moyens de transport.

Connu sous les noms de Stayla ou Mukenine au Maroc, le chardonneret élégant est apprécié pour son plumage vif et ses mélodies harmonieuses qui enchantent les amateurs d’oiseaux dans toute la région méditerranéenne. Cependant, cette popularité en fait une cible de choix pour les réseaux de trafic et de contrebande, mettant en péril sa survie.

A cette occasion ; l’ANEF réitère son engagement ferme à travailler en étroite collaboration avec les autorités compétentes pour contrer ces activités illégales. Elle appelle également les citoyens à se mobiliser et à signaler tout acte susceptible de mettre en danger cette espèce emblématique.