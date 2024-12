L’Université Al Akhawayn d’Ifrane Célèbre les lauréats de la 5ème édition du concours de nouvelles pour enfants

Mohammed Drihem

Dans une atmosphère empreinte de créativité et de célébration des talents, l’Université Al Akhawayn d’Ifrane a organisé, le mercredi 18 décembre 2024, une cérémonie de remise des prix aux lauréats de la cinquième édition du concours de nouvelles pour enfants, à l ‘occasion de la Journée mondiale

Cette année, le concours a suscité une participation exceptionnelle, avec 200 nouvelles soumises par des écrivains de six pays : le Maroc, l’Algérie, l’Égypte, la Syrie, la Jordanie et la Palestine, reflétant ainsi l’importance de la littérature pour les enfants en tant que pont culturel entre les sociétés arabes.

Le premier prix a été attribué à M. Mustapha Saidi, de la ville de Errachidia, pour son histoire intitulée « Un voyage dans les intestins d’Asmaa », qui se distingue par son style innovant et captivant, attirant l’esprit des enfants. Le deuxième prix a été attribué à Mme Rania Maamouni Rahali, de Tétouan, pour son récit « Anarose et le lac enchanté », qui a touché les lecteurs par son message humanitaire et éducatif profond quans au Le troisième prix ; il est revenu à M. Younes El Kharachi de Casablanca pour son histoire « Un voyage inoubliable », qui incarne l’esprit d’aventure et d’espoir.

Ce concours selon ses initiateurs a pour objectif d’encourager les jeunes écrivains à créer des histoires pour enfants promouvant les valeurs humaines et contribuant à enrichir la bibliothèque arabe de contenus éducatifs destinés aux enfants de différents groupes d’âge.

Le Dr Abdellah Chekayri, fondateur du concours et de la série de littérature pour enfants de l’Université Al Akhawayn, a déclaré que l’objectif principal de cette initiative est de produire un contenu littéraire de haute qualité pour les enfants, reflétant des valeurs éducatives et humanitaires. Il a souligné que l’évaluation reposait sur des critères stricts liés à la qualité des textes et à leur capacité à délivrer des messages éducatifs attrayants et significatifs.

Les prix ont été remis lors d’une cérémonie virtuelle spéciale, avec une récompense financière de 7.000 AED pour le premier lauréat, 5.000 AED pour le deuxième et 3.000 AED pour le troisième. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la prise de conscience par l’université de sa responsabilité sociale et de son rôle dans l’encouragement de la créativité et la diffusion du savoir. Un des fruits de cet effort est la série de littérature pour enfants lancée par le Dr Abdellah Chekayri en 2020, qui comprend à ce jour plus de 40 histoires pour enfants, visant à développer la langue arabe et à encourager la lecture dès le plus jeune âge.

Pour Dr Abdellah Chekayri qui a salué les jeunes talents qui ont contribué au succès du concours : « Cette initiative n’est pas seulement une plateforme de compétition, mais aussi une célébration de nos valeurs culturelles et linguistiques, et un moyen d’inculquer l’amour de la conférence »

En raison de la qualité des textes soumis, le secrétariat général du concours a annoncé son intention de publier les dix meilleures histoires sur une plateforme de lecture virtuelle, afin de les rendre accessibles aux enfants et aux lecteurs du monde arabe. Ce concours reste un témoignage vivant de la capacité de la littérature pour enfants à façonner la conscience de la prochaine génération et à renforcer son identité culturelle de manière humaine et créative, inspirant les esprits et construisant un avenir meilleur.