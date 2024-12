GREPOM ORGANISE UNE SERIE D’ATELIER REGIONAUX

DANS LE CADRE DU PROJET :

APPUI AU COMITE NATIONAL MAROCAIN DE L’UICN

Mohammed Drihem

Tout récemment ; le Comité Marocain de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a officiellement lancé les ateliers régionaux du projet intitulé : « Appui au Comité National Marocain de l’UICN » initié dans le cadre de son engagement en faveur de la conservation de la biodiversité et du développement durable,

Porté par le Groupe de Recherche pour la Conservation des Oiseaux au Maroc (GREPOM), ce programme ambitieux a pour objectif de sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux autour des enjeux environnementaux prioritaires au Maroc.

Le premier atelier dans la Série a été organisé à Tétouan le 11 décembre 2024 dernier au profit des acteurs clés des régions Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de l’Orientale sous le thème : « Biodiversité et zones protégées : la pièce maîtresse de toute action de développement durable à l’échelle mondiale et locale ».

Cet événement, organisé par le Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc (GREPOM) en partenariat avec l’Association Méditerranéenne pour l’Environnement et le Développement de Tétouan (AMED), a rassemblé plus de trente participants représentants des associations locales, des chercheurs, ainsi que des institutions publiques.

L’atelier avait pour principaux objectifs de Présenter l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et son Comité Marocain, en mettant en avant leur rôle stratégique dans la préservation de la biodiversité au Maroc et d’Explorer et débattre des enjeux environnementaux majeurs, afin de renforcer la mobilisation et la coordination des efforts pour une gestion durable des ressources naturelles.

Lors de cette rencontre ; les panélistes présents, issus de diverses institutions telles que l’Agence du Bassin Hydraulique de Loukkos, la Direction Régionale des Eaux et Forêts et le Laboratoire d’Écologie Systématique et de Conservation de la Biodiversité, ont abordé des thématiques variées dont notamment et entre autres ; les défis hydriques, aggravés par sept années consécutives de sécheresse dans le bassin hydraulique de Loukkos, les menaces pesant sur la biodiversité terrestre et aquatique et les défis de la gestion durable des ressources naturelles dans un contexte de développement urbain et économique.

Des recommandations majeures ont été avancées lors de cet atelier pour soutenir davantage les initiatives du Comité Marocain de l’UICN, encourager une gestion participative et durable des ressources naturelles, élaborer une liste rouge nationale des espèces menacées et éduquer les générations futures à la préservation de la biodiversité.

Dans cette même dynamique ; le Comité Marocain de l’UICN a organisé un deuxième atelier régional à Agadir le 13 décembre 2024, couvrant les régions Souss Massa et Guelmim-Oued Noun.

Ces ateliers s’inscrivent dans une démarche globale visant à fédérer les efforts institutionnels, associatifs et scientifiques pour faire face aux défis environnementaux actuels, tout en alignant les priorités nationales sur les objectifs mondiaux de l’UICN.

A noter que le projet « Appui au Comité National Marocain de l’UICN » vise à structurer et renforcer le rôle du Comité Marocain de l’UICN dans la politique nationale en matière de conservation et de valorisation de la nature et s’inscrit dans une démarche globale visant à doter le Comité d’un plan d’action et d’une stratégie de communication alignés sur les objectifs mondiaux de l’UICN, tout en promouvant le Programme Afrique du Nord de l’UICN au Maroc à travers des partenariats stratégiques.

Ces ateliers couvrant tout le Pays en touchent les 12 régions du Maroc, reflétant une approche inclusive et participative a savoir : les Région Rabat-Salé-Kénitra avec Région Casablanca-Settat ; Région Fès-Meknès avec Région Beni Mellal-Khénifra, Région Marrakech-Safi avec Région Drâa-Tafilalet, Région Souss Massa avec Région Guelmim-Oued Noun, Région Laâyoune-Sakia El Hamra avec Région Dakhla-Oued Eddahab et la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec celle de l’Oriental

Ces rencontres rappelons-le ; sont organisées autour de trois axes stratégiques à connaitre : la Présenter l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et son Comité Marocain, tout en mettant en avant leur rôle stratégique dans la préservation de la biodiversité au Maroc, l’Alignement des actions locales sur la vision globale de l’UICN et les priorités de la stratégie nationale de conservation de la nature et la Mobilisation des membres et des acteurs locaux pour répondre aux défis environnementaux majeurs des régions concernées.

Créé en 2000, le Comité Marocain de l’UICN fédère actuellement 11 ONG et un point focal gouvernemental représenté par l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) et ce projet cherche à élargir la composition du Comité en y intégrant de nouveaux membres, tels que des ONG, des experts ou des institutions, pour renforcer son rôle de plateforme nationale dédiée à la conservation de la nature.

À travers cette initiative, le Comité Marocain de l’UICN aspire à consolider son réseau et à contribuer activement à l’intégration des priorités mondiales de l’UICN dans le contexte national. En encourageant la collaboration entre les acteurs locaux et régionaux, il s’agit de jeter les bases d’une gestion durable et équitable des ressources naturelles du Maroc.