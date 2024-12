Mme Yaël Braun-Pivet, Présidente de l’Assemblée nationale, en mission parlementaire au Royaume du Maroc, du 11 au 13 décembre 2024

Mohammed Drihem

Dans le cadre d’une mission de diplomatique parlementaire, la Présidente de l’Assemblée nationale de France, Mme Yaël Braun-Pivet se rend au Maroc et particulièrement à Rabat et à Casablanca où elle s’entretiendra avec le Chef du Gouvernement, M. Aziz Akhannouch, le Président de la Chambre des Représentants, M. Rachid Talbi Alami et le Président dela Chambre des Conseillers, M. Mohamed Ould Errachid.

Lord de ce déplacement prévu du 11 au 13 décembre 2024 en cours. La Présidente de l’Assemblée Nationale française qui sera accompagnée d’une délégation parlementaire composée de la Vice-présidente de l’Assemblée nationale, Mme Naima Moutchou et du Président de la commission des Affaires étrangères, M. Bruno Fuchs ; ira également à la rencontre des acteurs marocains du monde économique, de la société civile ainsi que des représentants de la communauté française au Maroc.

Selon un communiqué de l’Ambassade de France à Rabat ; ce déplacement s’inscrit dans une dynamique bilatérale très favorable, à la suite de l’adoption de la Déclaration conjointe sur un partenariat d’exception renforcé, signée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République Emmanuel Macron à Rabat, en octobre dernier.

PROGRAMME DE LA VISITE

Mercredi 11 décembre 2024

Entretien avec M. Rachid TALBI ALAMI, Président de la Chambre des Représentants, suivi de la signature d’un protocole de coopération parlementaire

Rencontre avec des représentants de la communauté française

Jeudi 12 décembre 2024

Recueillement au Mausolée Mohammed V Adresse: Mausolée Mohammed V, Rabat Toute

Entretien avec M. Aziz AKHANNOUCH, Chef du Gouvernement

Rencontre avec des femmes de la communauté d’affaires franco-marocaine

Visite de l’École centrale de Casablanca et rencontre avec les étudiants

Visite du centre de maintenance d’une entreprise française à Casablanca.

Vendredi 13 décembre 2024

Visite de terrain sur le thème de la protection des femmes vulnérables

Cérémonie de clôture du jumelage parlementaire entre l’Assemblée nationale et la Chambre des Représentants au Parlement, Rabat

Entretien avec M. Mohamed OULD ERRACHID, Président de la Chambre des Conseillers

Séance d’ouverture du Forum des femmes parlementaires

Fin du déplacement