4ème Forum Économique Fès-Meknès Le Ministre Délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques En Visite Officielle à Fès-Meknès

Mohammed Drihem

Le Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, Karim Zidane, a effectué une visite officielle dans la région de Fès-Meknès, les 5 et 6 décembre 2024.

Lors de cette visite ; M. Karim Zidane à participé à la cérémonie d’ouverture du 4ème Forum Économique Fès-Meknès qui s’est tenu à Fès le 5 décembre 2024 sous le thème : « Horizons 2030 : Dynamiques économiques ».

Organisé en partenariat avec plusieurs institutions majeures, notamment le Ministère de l’Industrie et du Commerce, le Conseil de la Région Fès-Meknès, le Centre Régional d’Investissement Fès-Meknès (CRI) et d’autres partenaires nationaux et internationaux, cet événement, a été l’occasion pour mettre en lumière la vision de la région pour devenir un pôle économique majeur, ancré dans un modèle de développement durable et inclusif. Il a été aussi l’occasion pour les acteurs régionaux d’exposer l’offre d’investissement régionale, notamment dans ses écosystèmes porteurs et stratégiques qui contribueront à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de la déclinaison de la stratégie de développement des investissements privés au niveau sectoriel et régional.

Dans un Discours prononcé à cette occasion, Karim Zidane a souligné, que pour réussir les ambitions du pacte national pour l’investissement ; il est indispensable de mobiliser les différentes parties prenantes autour d’une vision commune du développement économique et de créer un environnement propice à la promotion de l’investissement, notamment en améliorant le climat des affaires et en simplifiant les démarches administratives pour les investisseurs à travers un accompagnement adéquat pour mener les projets à terme et de poursuivre la mise en œuvre des projets structurants déjà programmés.

Le Ministre a également affirmé que le Ministère, avec l’appui de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), ainsi que du Centre Régional d’Investissement Fès-Meknès, s’engage pleinement à collaborer avec tous les partenaires pour dynamiser l’investissement privé et propulser la région de Fès-Meknès comme un hub d’investissement à l’horizon 2030. Pour rappel, ledit pacte, qui a été instauré par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu Le glorifie, prévoit la mobilisation de 550 MMDH d’investissements privés et la création de 500.000 emplois entre 2022 et 2026.

A noter que l’année 2030 représente donc un jalon important dans la trajectoire de développement de la région qui se prépare activement à accueillir de grands événements sportifs internationaux entre 2025 et 2030, renforçant ainsi sa visibilité sur la scène mondiale. Cette dynamique se traduit par des investissements massifs dans des infrastructures modernes répondant aux standards internationaux, consolidant la position de la Région comme une destination de choix pour l’investissement privé.

A noter aussi que cet événement, a été marqué par la signature d’une convention de partenariat entre le CRI Fès-Meknès et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Fès-Meknès (CCIS) visant à optimiser l’accompagnement des entreprises, à favoriser l’innovation et à promouvoir l’investissement dans la région.

Le 6 décembre 2024, M. le Ministre a effectué une visite au Centre Régional d’Investissement Fès-Meknès, suivie d’une séance de travail stratégique avec les investisseurs et opérateurs économiques de la Région en marge du Forum Économique Fès-Meknès.