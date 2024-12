DEPERISSEMENT DES FORETS AU MAROC : L’ANEF AU SECOURS DE LA FORET URBAINE DE BOUSKOURA

Mohammed Drihem



Suite à un diagnostic phytosanitaire approfondi de la forêt urbaine de Bouskoura réalisé par l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) ; on a observé que ce poumon des casablancais (ses) connaît un dépérissement sévère des peuplements de pins d’Alep et un affaiblissement modéré des Eucalyptus.

Pour répondre à ces défis que connaît cette forêt emblématique, qui s’étale sur 3.000 hectares, grièvement affectée par les effets cumulatifs de la sécheresse, qui affaiblissent ses peuplements d’eucalyptus et de pins, les rendant vulnérables aux insectes et pathogènes entraînant un dépérissement significatif récemment observé à grande échelle, l’ANEF a mis en place un programme d’urgence 2025-2026, axé sur Le nettoiement des arbres dépéris sur une superficie de 150 hectares afin d’endiguer la propagation des agents pathogènes, sur des travaux de sylviculture sur 3.000 hectares pour renforcer la résilience des peuplements restants et sur une Une vaste opération de reforestation couvrant 700 hectares avec des espèces adaptées aux conditions climatiques actuelles.

Parallèlement à ces actions , l’ANEF prépare un second programme axé sur l’amélioration des aspects paysagers de la forêt, ainsi que sur la modernisation et la réhabilitation des infrastructures récréatives, afin d’offrir un meilleur accueil aux visiteurs.

Selon l’ANEF ; les travaux sylvicoles, indispensables à la préservation de la santé de la forêt et à l’amélioration de ses infrastructures, sont déjà en cours. Toutefois, ces interventions pourront entraîner des désagréments temporaires pour les usagers, notamment par des restrictions d’accès à certaines zones pour des raisons de sécurité.

Dans ce cadre ; l’ANEF lance un Appel à la mobilisation collective en soulignant que la réussite de ce programme dépend du soutien des acteurs locaux, de la société civile et des visiteurs. La contribution et la compréhension de chacun sont essentielles pour préserver la multifonctionnalité et l’héritage écologique de la forêt de Bouskoura au bénéfice des générations futures.

A rappeller que la forêt urbaine de Bouskoura est considérée comme etant un véritable poumon vert de la métropole de Casablanca et si précieuse pour sa contribution à la qualité de vie des Casablancais et à l’équilibre écologique de la région tout en jouant un rôle essentiel en tant qu’espace de détente et de loisirs pour les citoyens.