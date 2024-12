L’ABHOR LANCE LE PROGRAMME DES CLASSES BLEUES DANS LA REGION DE BENIMELLAL-KHENIFRA

Mohammed Drihem

L’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er-Rbia (ABHOR) a lancé son programme de la caravane des « Classes Bleues » au titre de l’année scolaire 2024-2025 prévue du 25 novembre au 05 décembre 2024, en partenariat avec neuf Directions Provinciales de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, sous le thème : « Les classes bleues : Vers une génération consciente de la valeur de l’eau ».

Cette caravane selon l’ABHOR ; ambitionne de sensibiliser plus de 5000 élèves dans les établissements scolaires relevant de la zone d’action de l’Agence, en inculquant des valeurs de préservation des ressources en eau et en renforçant leur conscience de leur rôle vital, afin qu’ils deviennent des ambassadeurs de pratiques durables pour la préservation de l’eau et transmettent ces valeurs dans leur entourage.

Cette caravane de sensibilisation propose diverses activités interactives telles que des ateliers de dessin et de conte sur des thématiques de l’eau, des présentations sur le cycle de l’eau dans la nature et la problématique de la rareté de l’eau, ainsi que la distribution de supports de sensibilisation et de panneaux informatifs pour enrichir les classes, sans oublier des capsules médiatiques mettant en lumière l’importance de l’économie dans l’usage de l’eau.

Ce programme ambitieux est initié conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, visant à préserver les ressources stratégiques de notre pays, notamment l’eau, et dans le cadre de la stratégie du Ministère de l’Équipement et de l’Eau pour renforcer la sensibilisation aux enjeux de la gestion de l’eau,

Dans la foulée ; l’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er-Rbia poursuit l’intensification de ses efforts dans le cadre de son programme annuel de sensibilisation, visant à ancrer la conscience de l’importance des ressources en eau et de la nécessité de rationaliser leur utilisation. Ces efforts répondent aux grands défis hydriques auxquels notre pays fait face, notamment sous l’effet croissant des changements climatiques et des pressions croissantes sur ces ressources vitales.

Ce programme précise-t-on ; accorde une attention particulière à l’ancrage d’une culture de la gestion rationnelle de l’eau, en mettant l’accent sur le rôle de l’école en tant que noyau central du changement positif. Car selon l’ABHOR ; l’école représente une porte d’entrée principale pour préparer les générations futures à assumer leurs responsabilités envers les ressources en eau et à les protéger, faisant d’elle la pierre angulaire pour renforcer les comportements durables liés à l’eau.

Pour assurer le succès de cette initiative, plusieurs institutions académiques et acteurs de la société civile ont été impliqué et participent à cette caravane telle que l’Université Sultan Moulay Slimane, l’École Supérieure de Commerce et de Gestion de Béni Mellal, ainsi qu’un ensemble d’associations de la société civile, telles que l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre, l’Association des Chercheurs Géographes en Eau et Environnement et l’Association OCADD pour l’Art Oratoire, l’Amitié et le Développement entre autres.