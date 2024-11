Environnement : GREPOM et ses partenaires Organisent à Agadir Le 9ème Colloque International « Oiseaux d’Eau et Zones Humides en Méditerranée »

Mohammed Drihem

Le Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc (GREPOM/BirdLife Maroc) en collaboration avec la Faculté des Sciences d’Agadir, l’Institut Scientifique de Rabat, et l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, organisent le 9ème Colloque International : « Oiseaux d’Eau et Zones Humides en Méditerranée », à Agadir du 27 au 29 novembre 2024.

Ces Journées « Oiseaux d’Eau et Zones Humides » ont été lancées en 1992 par l’Institut Scientifique, le Département des Eaux et Forêts et le GREPOM, à la suite de l’appel de la Conférence de Grado (1990), visant à inverser la dégradation des zones humides méditerranéennes et c’est à leur cinquième édition, avec la participation massive de pays voisins, qu’elles ont pris l’ampleur d’une rencontre méditerranéenne d’échange sur les zones humides.

Dans une Déclaration au Journal, Pr. Rhimou El Hamoumi, Enseignante-chercheuse à l’Université Hassan II de Casablanca et Présidente du GREPOM/Birdlife Maroc a souligné que le 9ᵉ Colloque sur les Oiseaux d’Eau et les Zones Humides, organisé par le GREPOM/BirdLife en partenariat avec l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, l’Université Ibn Zohr d’Agadir, l’Institut Scientifique de Rabat, et la Tour du Valat (France), se tient à un moment critique pour ces écosystèmes vitaux, notamment en Méditerranée. Bien qu’elles abritent une biodiversité exceptionnelle, les zones humides subissent des pressions croissantes, liées à l’urbanisation, à la surexploitation des ressources en eau et aux effets du changement climatique. Leur dégradation constitue une menace alarmante, non seulement pour les oiseaux d’eau et les écosystèmes qu’elles soutiennent, mais aussi pour les communautés humaines qui en dépendent pour l’agriculture, la pêche et même leur identité culturelle.

Ce colloque avait-elle ajouté ; a pour objectif de dresser un état des lieux actualisé des zones humides, en s’appuyant sur des données récentes et des recherches novatrices. La conservation de ces écosystèmes nécessite une mobilisation collective, impliquant une collaboration étroite entre les institutions publiques en charge de leur gestion, les universités, et les acteurs locaux. Sans oublier le rôle déterminant que joue la société civile en concrétisant des actions de conservation sur le terrain.

A signaler que pour cette année; la 9ème édition de ces Journées scientifiques « Oiseaux d’Eau et Zones Humides » rassemblera plus de 150 participants dont des chercheurs, des experts et des gestionnaires d’espaces naturels, représentant quatre pays méditerranéens dont le Maroc, la France, l’Espagne et la Tunisie pour échanger des connaissances et des expériences autour des thématiques liées aux valeurs patrimoniales des zones humides, à leur écologie et aux défis actuels de leur conservation, dans le contexte des enjeux climatiques actuels.

Au programme de cet événement scientifique international ; Six conférences plénières thématiques, animées par des experts nationaux et internationaux qui aborderont les problématiques spécifiques des zones humides en méditerranée, notamment leur gestion et leur conservation face aux changements environnementaux, des sessions thématiques qui proposeront des présentations de travaux de recherche, sous forme de communications orales et de posters, offrant un panorama des dernières avancées scientifiques dans le domaine et enfin, un stand d’exposition mettant en avant des tutoriels, des guides d’identification des oiseaux d’eau, et des posters sur la richesse de l’avifaune des zones humides au Maroc dont l’objectif est de sensibiliser le public et les participants à la diversité de la faune des zones humides.