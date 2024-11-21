محمد الدريهم

تحتضن مدينة إفران يومي 29 و 30 نونبر 2024 المقبلين الدورة الثانية للبطولة الوطنية لأحسن « شيف » في البيتزا لسنة 2024 و ذلك بمطعم السلام وسط المدينة بمشاركة حوالي 30 مشارك و مشاركة من مختلف جهات و أقاليم المملكة و ألمع الشيفان في المجال على الصعيدين الوطني و الدولي لتحكيم أطوار هذه البطولة الوطنية.

بالمناسبة و حتي نقرب المهتمين و عامة القراء من هذه البطولة الوطنية الخاصة بأحسن « شيف » في البيتزا ببلادنا, توجهت الجريدة بالأسئلة الثلاثة الموالية للسيد محمد مزوري رئيس الجمعية المغربية للشيفات و كانت هذه أجوبته في الحوار التالي:

الجريدة : لمدا مسابقة وطنية لشيفات البيتزا بالمغرب و ما الهدف او الاهداف من وراء تنظيمها؟

محمد مزوري : بالنسبة للمسابقة الوطنية لأحسن شيف في البيتزا لسنة 2024 فإن هذه الدورة ستنظم في نسختها الثانية بعد نجاح النسخة الأولى بمدينة مراكش الحمراء.كما ستعرف هذه الدورة مشاركة شيفات مميزين على الصعيد الوطني و الدولي في لجنة التحكيم ومن بينهم الشيف المغربي عبد الصمد الإدريسي الحاصل على لقب بطولة العالم للبيتزا سنة 2019 والشيف الفرنسي فرديريك سكاطو الحاصل على بطولة العالم سنة 2018 وكذلك مشاركة نخبة كبار الشيفات المحليين. وقد تم اختيار 30 مشارك ومشاركة للمنافسة على اللقب وهم من جميع أنحاء المملكة.

الهدف من تنظيم هذه التظاهرة هو ربط العلاقات المهنية والثقافية بين الدول التي لها قرابة مع المطبخ المغربي وكذلك من أجل الرفع من مستوى المهنة والحرفي ليستطيع تقديم الأفضل للزبون المغربي بصفة عامة.

الجريدة : و عن اختيار مدينة افران لاحتضان الدورة الثانية لهذه التظاهرة الوطنية بعد مراكش التي احتضنت الدورة الاولى؟

محمد مزوري : تم اختيار مدينة إفران هذه المرة من أجل التعريف بالمنطقة التي تمتاز بمناظرها السياحية ومناخها الفريد وكذلك تسليط الضوء على منطقة الأطلس موجهة تستضيف هذا الحدث.

المسابقة ستجرى بمطعم LA PAIX المميز بمدينة إفران الذي أسس سنة 1964 وهذا ما جعلنا مختاره كذلك كعنوان لهذه الدورة.

الجريدة : هل من جديد خلال هذه الدورة الثانية مقارنة مع الاولى؟ و ما هي المع الاسماء البارزة في المجال المشاركة في هذد الدورة؟؟؟

محمد مزوري : الجديد في هذه الدورة هو تقديم نوعين من البيتزا : الأولى سيجب على كل المشاركين إستعمال المكونات و المنتجات المغربية ضمن وصفاتهم و بنكهة مغربية أما الثانية, فسيجب تحضير بيتزا حلوة وبنكهة اختيارية.

للإشار فإن البيتزا طبق من أصل إيطالي يصنع من عجينة من القمح تكون عادة مستديرة ومسطحة ومخمرة وتغطى بالطماطم والجبن والعديد من المكونات الأخرى (مثل الفطر والبصل والزيتون والخضروات واللحوم وما إلى ذلك) ثم تُخبز بعد ذلك تقليديًا في فرن يعمل بالحطب على درجة حرارة عالية. تسمى البيتزا الصغيرة أحيانًا (بيزيت-تا) ويُعرف الشخص الذي يصنع البيتزا بأنه صانع البيتزا. تُقدم البيتزا في المطعم في إيطاليا غير مقطعة وتُؤكل باستخدام الشوكة والسكين. ومع ذلك في الأماكن غير الرسمية تقطَّع إلى مثلثات وتؤكل باليد.

عُرفت كلمة (بيتزا) أول مرة في القرن العاشر في مخطوطة لاتينية عُثر عليها في بلدة جيتا الإيطالية الجنوبية في لتسية على الحدود مع كمبانية. أما البيتزا بشكلها الحالي فقد ظهرت في نابولي، ومنذ ذلك الحين أصبح الطبق ومكوناته مشهورًا في العديد من البلدان.

تعد البيتزا أحد أشهر الأطباق في العالم وصنفًا شائعًا للوجبات السريعة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا؛ تباع في مطاعم البيتزا والمطاعم التي تقدم مأكولات من مطبخ البحر الأبيض المتوسط وحتى في الشوارع.