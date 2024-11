Les Villes d’Ifrane, Fès et Meknès accueillent la CRT Cup Golf : Un événement golfique d’envergure internationale

Mohammed Drihem

La région Fès-Meknès accueille la prestigieuse CRT Cup Golf, qui se déroulera respectivement à Fès, Ifrane et à Meknè du 17 au 21 novembre 2024 en réunissant des golfeurs passionnés venus de France, d’Espagne et du Maroc principalement.

Organisé par le Conseil Régional du Tourisme (CRT) Fès-Meknès, cet événement golfique international s’inscrit dans une stratégie de promotion touristique du CRT Fès-Meknès visant à mettre en lumière le patrimoine historique, culturel, naturel, et unique de la région.

Pour cette première édition en son genre selon un communiqué du Conseil Régional du Tourisme de Fès-Meknès ; la CRT Cup Golf accueillera une délégation internationale, avec des participants français et espagnols dont la présence témoignera de l’engouement pour Fès-Meknès comme destination golfique de choix. Cette manifestation se tiendra sur les parcours exceptionnels du : « Royal Golf de Fès, du Michlifen Resort & Golf et du Royal Golf de Meknès » alliant rencontre de dirigeants sportifs de haut niveau, et immersion dans un cadre historique et culturel inégalé.

Outre la Manifestation golfique, un programme de visites culturelles et de découvertes gastronomiques est prévu, offrant aux participants l’opportunité de s’immerger au sein de la légendaire hospitalité Marocaine. Un thé d’accueil sera organisé pour favoriser les échanges entre les participants et les organisateurs le 17 Novembre à partir de 18h00 dans un grand palace de la ville de Fès suivi d’une conférence de presse.

Cet événement sportif à l’instar de la coupe d’Afrique 2025 et de la coupe du monde 2030, selon ses initiateurs contribuera au rayonnement international de la région Fès-Meknès, et du royaume du Maroc en tant que destination incontournable du sport mondial, sous l’égide de sa Majesté le Roi Mohammed VI que dieu le garde.