La Ville Ocre de Marrakech accueille La 8ème édition d’OISA et la 5ème Rencontre internationale Sur les étoiles variables : Une Première en Afrique

Mohammed Drihem

L’Université Cadi Ayyad de Marrakech et l’Observatoire astronomique d’Oukaimeden organisent deux grands événements scientifiques internationaux sur les étoiles variables à savoir : La 8ème édition de l’École internationale d’astrophysique d’Oukaimeden, connue simplement sous le nom d’OISA (Oukaimeden International School for Astrophysics) prévue

du 18 au 22 novembre et la 5ème édition de la rencontre sur les étoiles variables (RR Lyrae and Cepheid meeting) 2024 attendue à Marrakech, du 24 au 30 novembre 2024 en cours.

Dans la continuité du développement de la discipline de l’astrophysique en général via l’observatoire astronomique d’Oukaimeden, et en particulier la spécialité physique stellaire et les étoiles variables, qu’essaie de développer l’équipe marocaine de l’observatoire que je dirige, déclare Pr Benhida Abdelmajid ; Président de la Conférence ; « on a essayé et on a vraiment tout fait pour ramener cette conférence internationale pour la première fois au Maroc et en Afrique, pour cela, on a vraiment mis en jeu tout ce qu’on fait pour développer notre discipline au Maroc et intégrer les chercheurs en Afrique.

En effet, avait-il ajouté, lors de la conférence africaine, on a fait une session spéciale pour la discipline des étoiles variables, la physique stellaire, et on a contacté les chercheurs et on leur a présenté ce qu’on fait, et on a essayé de faire un réseau africain pour la discipline où le Maroc compte vraiment jouer le rôle de leader. On a pensé aussi aux jeunes étudiants, et c’était l’occasion de rassembler les étudiants africains mais aussi des étudiants occidentaux et on a pensé à l’école, qui débutera le 18 novembre pour durer pratiquement une semaine et où les grands spécialistes de la physique stellaire participeront, et les programmes qu’ils proposeront, sont les derniers qui sont vraiment au niveau et enseignés dans les grandes universités, et ça, c’est une grande opportunité pour nos étudiants et pour les étudiants africains surtout.

Selon Benhida Abdelmajid ; les étudiants, une fois dans la formation de la physique stellaire, vont assister, après au congrès international qui débutera lui ; le 24 novembre avec tous les spécialistes mondiaux de la discipline, qui seront présent avec à leurs têtes , le prix Nobel Adam Reis et où vraiment, tous les continents sont représentés. Pendant toute la semaine, on va essayer de développer et présenter nos résultats et avoir une idée sur les derniers résultats réalisés dans ce domaine, et en parallèle aussi, on a essayé de faire profiter tous les étudiants de l’université et tous les publics de Marrakech et de ses environs en organisant comme d’habitude des activités de vulgarisation et on va aller rendre visite aux filles de Dar Taliba de Marrakech où on avait créé déjà un club astro, et on va essayer aussi d’amener les spécialistes pour le contact des jeunes, et pour voir les gens aussi dans les écoles qui se trouvent dans les zones touchées par le séisme d’El Haouz avait-il conclu.

Selon les organisateurs, la 8ème édition de l’École internationale d’astrophysique d’Oukaimeden vise à transférer l’expertise en physique stellaire, notamment sur les étoiles variables, à des étudiants africains et internationaux, outre les étudiants marocains poursuivant un master en astronomie et astrophysique à la Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech. Cette école sera encadrée par des chercheurs marocains et internationaux spécialisés dans les étoiles variables, outre des doctorants en astrophysique de la Faculté des Sciences Semlalia.

Lors de cette rencontre du 18 au 22 novembre 2024, consacrée à la 8ème édition de l’École Internationale d’Astrophysique d’Oukaimeden (OISA 2024) sous le thème de « la physique stellaire au profit des étudiants locaux et internationaux » ; les étudiants africains pourraient être parrainés par l’African Astronomical Society (AFAS) pour participer à l’ OISA qui est l’une des plus importantes activités de l’Observatoire Universitaire de l’Oukaïmeden dans le domaine de la formation et de la formation par la recherche. L’École internationale d’astrophysique d’Oukaimeden joue un rôle crucial dans la promotion de la collaboration, le partage des connaissances et l’exploration des dernières avancées en astrophysique.

Aussi précise-t-on ; c’est pour la première fois en Afrique que la 5ème édition de la rencontre sur les étoiles variables (RR Lyrae and Cepheid meeting) 2024 sera organisée à Marrakech, au Maroc, du 24 au 30 novembre 2024 sachant bien que les éditions précédentes ont eu lieu à Visegrad, en Hongrie en 2015, à Niepolomice, en Pologne en 2017, à Cloudcroft, aux États-Unis en 2019 et à La Palma, en Espagne en 2022.

Au cours de cet évènement international, les participants vont se concentrer sur le développement de l’astronomie en Afrique en vue de permettre aux chercheurs du continent de partager leur expertise et leurs expériences acquises dans l’étude des étoiles variables RR Lyrae et Cepheid. Le rassemblement de théoriciens et expérimentateurs leur permettra de présenter leurs travaux récents, favorisant la coopération et positionnant l’Afrique dans ce domaine de recherche (https://cep24.uca.ma/)

Au cours de ce meeting international, assurent les organisateurs ; plusieurs conférences grand public seront données par des astrophysiciens de renommée internationale dont le lauréat du prix Nobel Adam RIESS qui donnera une conférence sur les données du télescope James Webb (JWST), Kathy Vivas ( Université de Yale) et Rachael Beaton (Princeton University).

De même précise-t-on, les organisateurs de ces évènements se sont fixés comme objectif de promouvoir l’astronomie inclusive et d’orienter les jeunes élèves vers les domaines STEM. Dans ce cadre ; ils organiserons avec les astronomes participants au meeting des visites à des associations (Dar Taliba Marrakech) et des écoles dans et autour de Marrakech qui promeuvent l’éducation pour les filles rurales, en particulier celles issues de milieux défavorisés.

A noter enfin qu’au cours des dernières années, l’Afrique a connu un développement significatif en astronomie et en astrophysique. Dans ce contexte, l’Observatoire Astronomique de l’Oukaïmeden est considéré comme l’un des observatoires les plus importants d’Afrique et du monde. Il a participé à de nombreuses découvertes publiées dans des revues scientifiques prestigieuses, dirigées ou avec la participation de chercheurs marocains, notamment sur les exoplanètes et les petits corps de notre système solaire les étoiles variables.