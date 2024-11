13 Courts-métrages en compétition attendus Au 20ème Festival International du cinéma des peuples A Imouzzer Kandar du 21 au 24 novembre 2024

Mohammed Drihem

Treize courts-métrages dont deux espagnoles, un égyptien, un Lybien et 09 courts métrages marocains rentrent en compétition lors de la 20ème édition du Festival International du Cinéma des Peuples qu’organise le Ciné-Club d’Imouzzer de Kandar au complexe culturel de de la Ville d’Imouzzer du 21 au 24 novembre 2024 en cours.

Au programme de cette nouvelle édition du Festival international du Cinéma des peuples ; deux ateliers dont l’un est dédié à la production du film documentaire et le second consacré à la préparation des vidéos en direct, une « Fenêtre sur le cinéma espagnol » avec projections de films et débats, une foire du livre avec exposition des publications du Ciné-Club Imouzzer et le : Colloque du festival sur le thème : « Le Cinéma et l’Intelligence Artificielle » qui sera aminé par d’éminents professeurs chercheurs et Hommes et femme du cinéma et de la science.

Les films marocains en compétition internationale du courts-métrages lors de cette édition sont : « SOLOFAN » du réalisateur Erraihani Yassine, « 65 DAYS » du réalisateur Anass Hattam, « FOR ME » de la réalisatrice Intissar El Azhari, « GRAY DAYS » de la réalisatrice Abir Fathouni, » A day or part of day » du réalisateur Benjaber Brahim Khalil, » Souls » de Yassine Elmoujahid, « Une mémoire pour l’Oubli » du réalisateur El Houari Ghoubari, « visiteur » du réalisateur Redouane Laknine et le films de la réalisatrice Naima Zitam « Belmaqloub ».

Le cinéma espagnol participe à cette compétition internationale des Court-métrage avec les deux films respectifs « Rastros del Tiempo » du réalisateur Juanlu Galan et « Dónde estás, Samuel Bronston? » du réalisateur Victoriano Rubio alors que le cinéma Egyptien participe avec le Film » At The Last Moment » du réalisateur Abanob Melad et le cinéma Lybien avec le film « trace » du réalisateur Faraj Mayouf.

Au programme de la cérémonie d’ouverture du Festival International du Cinéma des Peuples d’Imouzzer de Kandar prévue pour Jeudi 21 Novembre 2024, un hommage à l’actrice Marocaine Fatima Khair, la présentation des membres du Jury de la compétition internationale des Courts-métrages présidé par le Réalisateur Abdelwahid Moujahid et composé notamment de la romancière Rabiaa Rayhan et du réalisateur Houcine Chani et enfin, la projection de la Vidéo des 13 films en compétition