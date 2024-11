TESSI S’IMPLANTE A OUJDA OU ELLE INAUGURE UNE PLATEFORME DE SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES ET CRÉE 300 POSTES EMPLOIS

Mohammed Drihem

L’acteur majeur européen de la digitalisation et de l’optimisation des processus métiers Tessi ; Procède à l’inauguration de son nouveau centre dédié au développement de solutions innovantes en matière de transformation digitale dans la Capitale de l’Oriental Oujda.

Selon un communiqué parvenu à la rédaction, ce centre sera un des piliers de la transformation interne des fonctions support de Tessi, afin de soutenir son développement et cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique national « Maroc Digital 2030 » visant à positionner le royaume comme un hub numérique régional.

Ce centre, d’une superficie de 2200 m², représente un investissement significatif et prévoit la création de plus 300 emplois qualifiés d’ici 2026. Il s’inscrit pleinement au cœur du nouveau pôle urbain Oujda City Center, visant à développer l’attractivité économique de la ville et plus globalement de la région de l’Oriental.

Moderne, spacieux, accessible et entouré de nouveaux services de proximité, le nouveau centre de Tessi priorise la productivité et le bien-être des collaborateurs au centre de sa conception. Il servira de plateforme multiservices pour le développement de solutions innovantes en matière de transformation digitale, s’appuyant sur l’expertise reconnue de Tessi en France et en Europe.

À travers lui précise-t-on, Tessi souhaite accompagner l’administration marocaine, les entreprises marocaines et les citoyens marocains, dans le cadre de la stratégie nationale Maroc Digital 2030. Cette implantation servira de base stratégique pour le déploiement des offres de transformation digitale des services publics de Tessi au Maroc et plus généralement dans les pays africains, renforçant ainsi le positionnement du Maroc comme hub technologique pour le continent.

Pour Olivier Jolland, Directeur Général de Tessi: « l’implantation de Tessi à Oujda témoigne de notre engagement au Maroc. Nous sommes fiers de contribuer au développement social et économique de la région de l’Oriental, et plus précisément de la ville d’Oujda. Notre ambition est de prendre part à la stratégie nationale Maroc Digital 2030 en apportant notre savoir-faire et nos technologies de pointe, tout en faisant de ce nouveau site de Tessi un tremplin pour notre expansion au Maroc et en Afrique. »

Fort de son expérience dans la digitalisation des services publics en France, Tessi mettra son expertise au service de l’administration marocaine et le nouveau centre d’Oujda se concentrera sur des domaines clés tels que le développement de plateformes digitales sécurisées, l’archivage électronique à valeur probatoire, la gestion de la relation citoyens et enfin ; la simplification des démarches administratives.

Ces initiatives selon le communiqué s’alignent parfaitement avec les objectifs de la stratégie nationale « Maroc Digital 2030 », notamment en matière de modernisation de l’administration, de développement du capital humain et de renforcement de l’infrastructure numérique.

Au-delà des services publics, Tessi ambitionne de participer à l’écosystème numérique marocain. Des partenariats avec des universités et des startups locales sont envisagés pour favoriser l’innovation et le transfert de compétences.

D’après Olivier Jolland. « Ce centre n’est pas seulement un lieu de production, mais un véritable centre d’innovation avec l’objectif de devenir une référence en matière de digitalisation au Maroc. Moderne, hautement sécurisé et pensé pour la productivité, il rassemble une diversité de ressources et de compétences, et permettra de contribuer aux projets structurants de la feuille de route Maroc Digital 2030 »,

À propos du groupe Tessi

Tessi est un acteur international dans le domaine des Business Process Services et accompagne les entreprises et les institutions publiques dans la numérisation de leurs parcours clients. Présent dans plus de 15 pays à travers le monde, Tessi compte 13400 employés et a réalisé un chiffre d’affaires de 530 M€ en 2023.