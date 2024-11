Mohammed Drihem

Tout est bien qui finit bien et la 25ème édition du Festival International Cèdre Universel des courts-métrage a bel et bien Pris fin en apothéose Samedi 09 novembre 2024 à la Salle des Conférences d’Ifrane avec la proclamation du Film « A Moitié d’âme » meilleurs court-métrage digne du Grand Prix de cette édition.

En effet, la 25ème édition du festival Cèdre Universel du Court-Métrage d’Ifrane a pris fin ce samedi 09 novembre par l’organisation de la « Veillée de la Fidélité et de la Reconnaissance » ; une soirée artistique et musicale marquée par les hommages rendus aux frères Ahmed et Mohamed Malass deux réalisateurs Syriens, le parlementaire et ami du festival Feu Hassan Oubelkass, et le brillant ex-joueur du M.A.S, fils de la ville d’Azrou Hamid Al-Marwani, dit Khourag .

Cette grande veillée de Fidélité et de reconnaissance bien réussie a été marquée notamment par la proclamation des résultats des meilleurs courts métrages et scénarios entrés en compétition lors de cette 25ème édition du Festival International Cèdre Universel du Court-métrage dont le grand prix est revenu au film « A moitié d’âme » dans la catégorie court-métrage et au film soudanais « l’autre côté de la beauté » dans la catégorie documentaire alors que le premier prix du scenario est revenu au scénariste marocain Abdelilah Misouari pour le film « Attaljioune ».

Cette veillée de la fidélité et de la reconnaissance a été clôturée par la présentation des deux films gagnants en compétition Cèdre d’or et par la lecture du Bilan de la 25ème édition du festival cèdre universel.

A noter que »A moitié d’âme », est un court métrage de fiction de 23 minutes réalisé en 2021 qui avait réuni dans sa distribution Abdelkader Ben Saïd et Emna Halfaoui. Il relate l’histoire d’un père de famille quoi a vendu son âme pour sauver la vie de sa petite fille mourante, dans une société où l’argent est le maître des lieux.