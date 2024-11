LE FESTIVAL CEDRE UNIVERSEL DES COURTS MERTRAGES CELEBRE SON 25ème ANNIVERSAIRE A IFRANE

Mohammed Drihem

La 25ème édition du Festival Cèdre Universel du Court-métrage a débuté Jeudi 07 novembre 2024 soir à la Salle des conférences de la Ville d’Ifrane avec la cérémonie d’ouverture officielle marquée par le mot de bienvenue prononcé par Abdelaziz Belghali Directeur du Festival qui a présenté par la même, les grands axes du programme de cette nouvelle édition commémorant à la fois le 49ème Anniversaire de la Marche verte et le 25ème anniversaire du Festival « Cèdre Universel du Court-métrage ».

Au programme de cette cérémonie d’ouverture notamment, un grand hommage rendu à Feu Noureddine Sail, à la Star du cinéma marocain Majdouline Idrissi qui est née à Rabat et grandi à Montréal, connue grâce à son rôle dans le film « El Bandia », qui a remporté un certain succès auprès du jeune public et à la journaliste et présentatrice d’émission Radio Sanaae Zaim qui ont toutes les deux ; reçu des trophées et cadeaux des mains respectifs du Pacha de la Ville d’Ifrane, du représentant du Conseil de la collectivité territoriale d’Ifrane et du Directeur du Festival suivi de la présentation du Jury des de chacune des deux Compétions au programme du festival (Compétition feu Noureddine Sail « Cèdre d’or » des courts métrages Universel – Documentaire et fiction – et la compétition de l’écriture de Scénario) et de la Projection des films d’ouverture ( Qu’est-ce que la marche verte ?, Réglage et les larmes d’El Haouz) au terme de cette cérémonie d’Ouverture.

« Nous Sommes prêts et avec détermination à lever le défi et ouvrir le pont de la communication entre nous et les cinéphiles d’Ifrane et sa région. Nous vivons là deux commémorations à savoir ; la célébration du 49ème anniversaire de la Marche Verte qui est la source de l’esprit de patriotisme, de lutte et d’espoir pour notre Sahara marocain auquel nous sommes attachés et la célébration d’un Quart de siècle d’existence en célébrant le 25ème anniversaire de ce festival qui connaitra la projection de 20 films représentant 12 pays qui participent à la compétition des films documentaires et films dramatiques et à la compétition des scénarios supervisée par un groupe d’hommes et femmes du septième art tel que le réalisateur Bouchaib Messaoudi pour les films documentaires, Mohamed Mankhar pour les films dramatiques et Fatima Boubekdi pour les scénarios, puis d’une Master class pour les frères Malas venus de Syrie avec Hicham El Wali entre autres paragraphes de notre programme pour cette édition a déclaré à la presse ; Abdelaziz Belghali le Directeur du Festival « Cèdre Universel du Court métrage » d’Ifrane/Azrou.

De son côté ; l’actrice Majdouline El Idrissi, s’est déclarée très honoré d’être là à Ifrane. Pour elle ; c’est la première fois qu’elle vient à ce festival du cinéma d’Ifrane ; cette ville qu’elle aime bien où elle venait quand elle était jeune, et maintenant elle y revient pour cet hommage qui est un grand honneur pour moi. Cet hommage avait-elle ajouté, est un encouragement pour moi pour aller de l’avant et continuer mon petit bonhomme de chemin.

Pour sa part, l’acteur Hicham El Ouali a précisé qu’a travers sa Participation en tant qu’artiste qui adore ce festival et qui y participe depuis plusieurs éditions ; il essaie toujours de participer malgré son emploi du temps chargé, car il croit que le cinéma est la convergence des cultures d’autant plus que nous rencontrons des créateurs du monde entier

Cette année, nous avons des créateurs des EAU, d’Amérique et de Bahreïn et c’est une belle d’autant plus que cette rencontre est plus que cela et ce qui est encore plus beau c’est que nous rencontrons le public de la chère ville d’Ifrane avec qui nous allons prendre des photos et discuter avec eux et c’est une des forces de ce festival avait-il conclu.

Enfin ; la consœur et journaliste Sanae Zaim a déclaré à la Presse avoir été très touchée par cet hommage qui lui a été rendu par le festival international cèdre universel du court métrage d’Ifrane/Azrou surtout qu’il coïncide avec le bouclage bientôt de ses 25 années de métier mine de rien et que ce festival aussi célèbre son 25ème anniversaire.

Aujourd’hui avança-t-elle, ce qui différencie le royaume ; terre d’accueil, de dialogue et d’inter culturalité, c’est cette ouverture sur l’autre et nous voyons que cet évènement a su assurer sa pérennité grâce à une programmation de qualité et grâce également au différents espaces de formations et d’échange qu’il crée et ouvre devant la jeunesse ici à Ifrane et à Azrou.