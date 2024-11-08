السيد عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة يشرف بالدار البيضاء على انطلاق النسخة الـ 21 من معرض Maroc In Mode 2024

أشرف السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، بمعية السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيد محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، والسيد أنس الأنصاري، رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH)، اليوم بالدار البيضاء، على انطلاق النسخة الـ 21 من معرض Maroc In Mode 2024 المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله

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وتعرف هذه الدورة من المعرض مشاركة أزيد من 400 عارض محلي ودولي، يعرضون مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل الملابس الجاهزة والأزياء الراقية، الأقمشة المنزلية، أقمشة الدنيم، والتقنيات النسيجية، مما يبرز تنوع وجودة الصناعة المغربية في قطاع النسيج الألبسة.

ويهدف Maroc In Mode 2024 إلى تقديم آخر الابتكارات والاتجاهات في مجال الأنسجة والملابس المغربية، مع تعزيز فرص الأعمال وتسهيل التواصل المباشر بين المصنعين المغاربة والمشترين الدوليين

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خلال هذه الدورة من المعرض تم توقيع عدد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع النسيج وتوسيع فرص الاستثمار وخلق فرص شغل جديدة

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