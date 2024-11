Province d’Azilal :

Les habitants de Zaouia Ahnsal et Douar Akdim

touchés par des glissements de terrain dus à des travaux de construction demandent aux autorités d’intervenir fermement pour remédier aux dégâts

Par : Mohammed Drihem

Dans le cadre du projet de réhabilitation du centre de Zaouia Ahansal relevant de la Province d’Azilal, lancé le 04 janvier 2023, pour un coût financier global de plus de 11 millions de dirhams, financé par le Conseil régional de Beni Mellal-Khénifra, et mis en œuvre par l’Agence régionale de réalisation des projets du Conseil régional de Beni Mellal-Khénifra, les habitants de cette paisible localité du Haut Atlas central ont vécu le vendredi 1èr novembre 2024, une journée inédite et effrayante en raison des glissements de terrain et des éboulements survenus à Zaouia Ahansal,

La cause de ces glissements de terrain, selon les habitants, est due essentiellement aux travaux frauduleux – selon les habitants – effectués par l’entreprise chargée des travaux d’aménagement, qui était derrière les pertes matérielles représentées par l’effondrement d’une partie de l’Auberge d’un promoteur touristique de la ville et les fissures visibles sur certaines maisons adjacentes au site des dérives dues aux travaux avant que l’entreprise ne termine l’aménagement du centre de Zaouia Ahnsal,

Selon les habitants, il y a plus d’un mois, des fissures et des effondrements sont apparus dans les ouvrages achevés et l’entreprise a tardé à les réparer jusqu’à ce qu’ils provoquent d’autres effondrements qui ont causé des pertes matérielles et sont encore susceptibles de s’effondrer, et bloquent la route principale devant les villages de Taghiya, Tighanimin, Imi N’tighanimin et Tlemit.

Selon notre source, les habitants tiennent la société pour responsable et l’appellent à assumer les pertes qui se sont produites et se produiront à Dieu ne plaise, notant qu’elle a envoyé un comité sur le site après le mécontentement des citoyens face à sa procrastination dans la réparation des dommages et sa tentative de contourner les raisons des effondrements dans les travaux à un tremblement de terre mineur de 3,5 degrés qui s’est produit dans la région d’Ahansal, mais les effondrements ont commencé le 20 septembre 2024 et la route a été coupée à cette époque jusqu’à ce jour et la légère secousse à laquelle ils ont attribué les dommages s’est produite le 12 octobre 2024.

Les habitants ont également soulevé plusieurs demandes et plaintes par le passé pour améliorer la qualité des travaux et le sérieux du suivi, notamment de la part des sinistrés nommés Youssef Farid et Mouha Almoden, dont les maisons sont exposées à l’effondrement, et une partie d’entre elles se sont maintenant effondrées.

Le 21 octobre 2023, les habitants des villages de Taghiya et Taghanemine ont protesté contre la mauvaise qualité des travaux et ont exigé une enquête sur la manière dont les travaux ont été menés et sur leur caractère aléatoire, qui a consisté à étayer de ciment des endroits non dangereux et à laisser de côté des endroits qui en ont cruellement besoin.

Toutes ces tentatives et demandes, selon nos sources, n’ont pas été prises en considération, et afin de dédommager les personnes affectées et d’accélérer l’ouverture de la route aux résidents et aux touristes venant dans la région, les résidents mentionnés appellent le gouverneur de la Province d’Azilal à intervenir d’urgence pour ouvrir une enquête sur l’affaire avant que la catastrophe ne se reproduise.

Selon des informations obtenues par le journal auprès de sources sûres, une commission mixte comprenant également des représentants de l’Agence régionale de réalisation des projets du Conseil de la région de Beni Mellal Khénifra, chargée de la réalisation du projet d’aménagement de la Zaouia Ahansal, se rendra lundi 04 novembre 2024 sur le site des effondrements pour évaluer l’ampleur des pertes et déterminer les responsabilités, et les mêmes sources indiquent que des contacts sont en cours entre le propriétaire de l’Auberge touché et l’entreprise chargée des travaux pour la réparation de ce qui a été endommagé et détruit par les effondrements dans l’Auberge précité,