L’EST de Khénifra Organise une Table ronde sur : Les Opportunités et défis des énergies renouvelables et du changement climatique : Quel est le rôle de TeraMed ?

L’école supérieure de technologie de Khénifra

Organise une Table ronde sur :

Les Opportunités et défis des énergies renouvelables et du changement climatique : Quel est le rôle de TeraMed ?

Mohammed Drihem

L’Association pour la Recherche et le Développement Durable (ARSD) et l’Association du Club Marocain pour la Beniya et le Développement, en partenariat avec l’Ecole Supérieure de Technologie de Khénifra, le Réseau Arabe pour l’Environnement et le Développement (RAED) et l’Alliance pour le Climat et l’Air Pur du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), organise une table ronde sur le thème : « Opportunités et défis des énergies renouvelables et du changement climatique : Quel rôle pour TeraMed ? » et ce, le mardi 05 novembre 2024 à l’auditorium de l’école supérieure de technologie de Khénifra,

A travers cette manifestation scientifique et environnementale ; les organisateurs visent à mettre en exergue l’importance des énergies renouvelables dans la lutte contre le changement climatique ; à passer en revue les efforts du Maroc dans le domaine de la transition vers les énergies renouvelables et les dernières technologies et les solutions et initiatives pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables, telle que l’initiative TeraMed ; à discuter des défis et des obstacles auxquels fait face la transition vers les énergies renouvelables ; à identifier les opportunités d’investissement dans le secteur des énergies renouvelables ; à mettre en évidence comment les acteurs institutionnels et civils, les institutions d’éducation, de formation, de recherche et des médias et le secteur privé sont impliqués dans la transition vers les énergies renouvelables et enfin, élaborer des recommandations pratiques pour soutenir le processus d’accélération de la transition vers les énergies durables.

Cette table ronde, à laquelle participeront des experts dans le domaine des énergies renouvelables et du changement climatique, des représentants des administrations et des organisations internationales, des représentants du secteur privé et des entreprises actives dans le domaine des énergies renouvelables, des universitaires, des chercheurs et des étudiants ainsi que des représentants de la société civile, portera sur les énergies renouvelables et le changement climatique et leur impact sur l’économie et la société, le rôle de la technologie dans le développement des énergies renouvelables, les efforts et initiatives nationales dans le domaine des énergies renouvelables, l’initiative Tera Med pour accélérer la transition énergétique dans la région méditerranéenne et le financement et l’investissement dans les projets d’énergies renouvelables dans la région méditerranéenne.

Selon le comité d’organisation, cette table ronde est organisée dans le contexte des efforts nationaux et régionaux visant à traiter les causes et les répercussions du changement climatique et à mettre en œuvre les résultats des différentes conférences des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en particulier les résultats de la COP15 à Paris, de la COP16 à Marrakech et de la COP28 à Dubaï en 2023, au cours de laquelle près de 200 pays ont signé une résolution appelant à tripler les taux actuels de production et d’utilisation des énergies renouvelables d’ici 2030 et à doubler l’efficacité énergétique pour accélérer la transition vers les énergies propres et réduire l’utilisation des combustibles fossiles.

Elle s’inscrit également dans le cadre d’une initiative méditerranéenne pour accélérer une transition juste vers les énergies renouvelables qui vise à lancer une campagne sans précédent dans la région méditerranéenne, connue sous le nom de TeraMed, qui vise à produire 1 TW d’énergie propre d’ici 2030.