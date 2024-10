Travaux du Conseil de gouvernement du jeudi 31 Octobre 2024 Approbation d’un projet de décret sur la liste des diplômes et certificats préparés et délivrés par les instituts et établissements relevant d’Al Quaraouiyine

Jeudi 31 Octobre 2024

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi 31 Octobre , un projet de décret relatif à la liste des diplômes et certificats préparés et délivrés par les instituts et établissements relevant de l’Université Al Quaraouiyine, présenté par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

Il s’agit du projet de décret n° 2.24.927 complétant le décret n° 2.17.226 du 4 chaoual 1438 (29 juin 2017), qui fixe la liste des diplômes et certificats préparés et délivrés par les instituts et établissements relevant de l’Université Al Quaraouiyine, a souligné le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Et d’ajouter que ce projet s’inscrit dans le cadre de la création du cycle de doctorat à l’Université Al Quaraouiyine de Fès et à l’École des sciences islamiques de Casablanca.

Il vise principalement à compléter le décret n° 2.17.226 susmentionné en y incluant le « Diplôme de doctorat en sciences islamiques », délivré par l’Université Al Quaraouiyine et l’École des sciences islamiques, dans la liste des diplômes et certificats préparés et délivrés par les instituts et établissements relevant de l’Université Al Quaraouiyine, a poursuivi M. Baitas.

Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures:

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi 31 Octobre à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Équipement et de l’Eau, il a été procédé à la nomination de M. Abdelaziz Zerouali au poste de directeur général de l’ingénierie hydraulique, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

S’agissant du ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, M. Adil Zabadi a été nommé Directeur de l’Institut national d’aménagement et d’urbanisme, a ajouté M. Baitas.

(MAP: 31 Octobre 2024)