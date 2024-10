Saison de la Chasse 2024-25 La Région Fès-Meknès accueille les chasseurs avec Un fort potentiel de gibier 

Mohammed Drihem

La Direction Régionale de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts de Fès-Meknès a entrepris des mesures pour assurer le succès de la nouvelle saison de chasse 2024-2025 en tenant bien compte du rôle croissant du secteur de la chasse, en tant que moteur de développement socio-économique local et outil efficace pour la gestion des ressources cynégétiques et la richesse exceptionnelle en biodiversité de la région de Fès-Meknès, marquée par un fort potentiel de gibier,

Selon la DRANEF/FM, ces initiatives ont porté sur l’organisation d’ateliers et de journées de sensibilisation, au profit des chasseurs et des associations de chasse de la région, le renforcement des patrouilles de contrôle et de lutte contre le braconnage par les unités de terrain et les unités de la faune sauvage, l’organisation des visites aux lots amodiés, l’apport de l’appui technique et l’encadrement nécessaires aux associations cynégétiques et Sociétés de chasse touristique et la vérification et l’entretien du balisage et la signalétique des différents territoires de la chasse. Egalement les cartes de Jeu de réserves pour la période 2024-2027 ont été actualisées et publiées au niveau du site web de l’ANEF (Application mobile/ANEF Chasseurs).

De même, on nous rapporte qu’un réseau de réserves de chasse a été mis en place, comprenant des réserves de chasse permanentes d’une superficie de 1.277.540 ha, des réserves triennales composées de Jeu A couvrant 1.397.855, ha ouvert à la chasse, et le jeu B sur une superficie de 1.313.013 ha interdit à la chasse pour cette saison et ce, afin de garantir un meilleur équilibre et une pérennité des ressources cynégétiques dans la région,

Outre ces réserves précise-t-on, la DRANEF-FM encourage l’amodiation du droit de chasse associative et touristique pour assurer une meilleure gestion des territoires de chasse, vu son importance non seulement dans la préservation et le développement des ressources cynégétiques mais aussi dans le développement durable local. Actuellement ; selon la même source d’information ; la région compte 172 lots de chasse amodiés, dont 5 lots destinés à la chasse touristique. En 2024, 13 nouveaux lots ont été créés, dont 2 dédiés à la chasse touristique. De plus, la direction régionale a renouvelé plus de 30 décisions de reconduction de bail, au profit des associations de chasse.

En matière de contrôle et de police de la chasse, il y’a lieu de signaler qu’un dispositif efficient de contrôle et de surveillance a été préalablement mis en place pour assurer le bon déroulement de l’opération du contrôle de la chasse durant la saison 2024-2025.

A noter aussi que l’analyse des données statistiques des prélèvements de petits gibier enregistrés le 1er jour d’ouverture de la chasse au titre de 2024-25 (Dimanche 06 octobre 2024) montre une légère augmentation de gibier abattus par rapport à la saison précédente, avec une moyenne des prélèvements de 3,5 perdreaux par chasseur dans les lots de chasse touristique, 2 perdreaux par chasseur dans les amodiations de chasse associative et 1,75 perdrix par chasseur en chasse banale. 4 infractions de chasse ont été constatées.

Enfin, et afin de maitriser la prolifération des populations de sanglier dans la région, conclue-t-on ; une cartographie des points noirs a été établie et un programme prévisionnel des battues de régulation de sanglier dans ces points noirs sera publié dans l’application dédiée à cette fin au niveau du site de l’ANEF.