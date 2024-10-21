مهرجانات: مهرجان ورزازات إيزوران الثاني : مقابلة مفتوحة مع لُبنى منى

حوار: محمد الدريهم

كما تم الإعلان عنه في حينه، تنظم جمعية” نحن نتكلم مواطنون“، بالتعاون مع شركة” lh-écho“ للإنتاج ودار الثقافة الشفهية، الدورة الثانية من مهرجان ”إيزوران“ من 18 إلى 21 أكتوبر 2024 بقصر آيت بن حدو بورزا زات.

تهدف هذه الدورة الجديدة من مهرجان” إيزوران“إلى تعزيز الحفاظ على التراث الشفهي الأمازيغي وإعادة التواصل مع الجذور الأمازيغية; ستكشف دار الثقافة الأمازيغية عن ثمار سنتين من العمل البحثي والفني حول أصول المرأة الأمازيغية، بالتعاون مع حرفيين وفنانين في مجالات التصوير الفوتوغرافي والرسم والأزياء، لاستكشاف كنوز وأسرار زينة المرأة الأمازيغية من خلال الحلي والملابس والمكياج التقليدي.

ولمعرفة المزيد عن دورة هذه السنة من مهرجان إيزوران ورزازات وبرنامجه، تواصلنا مع لبنى منى، رئيسة ومؤسسة المنظمة غير الحكومية ”نحن نتكلم مواطن“ وصاحبة مبادرة دار الثقافة الشفهية بقصر آيت بن حدو، التي تفضلت بإجراء هذا الحوار الصحفي والإجابة على أسئلتنا الثلاثة القصيرة:

الحوار الصحفي

الجريدة: ما هو الغرض من مهرجان إيزوران ولتحقيق أيت أهداف؟

لبنى مونة: إزوران تعني الجذور باللغة الأمازيغية. مهرجان إزوران هو فرصة للكشف للجمهور العام عن ثمار مجموعاتنا التذكارية على مدى العامين الماضيين. لقد عملنا مع المئات من النساء والحرفيين والباحثين، واستمعنا بشغف وتبادلنا الأفكار والكتابة والقراءة والتحقيق. وفوق كل شيء، اكتشفنا بعدًا روحيًا مذهلًا للتقاليد الشفوية المرتبطة بحلي المرأة الأمازيغية: فعملية نقل الإبداع، التي تتجاوز الجوانب التقنية، تتم في اتصال تام مع الأعظم. وهذا ما يمنح الحلي التي تم ابتكارها قوتها. وهذا بالضبط ما يحدث عندما تنسج المرأة، وهذا ما نسميه الشفاهية: نقل الإيماءات والكلمات التي تربطنا بالأعظم… موضوع هذه الدورة الثانية من مهرجان إيزوران هو زينة المرأة الأمازيغية.

الجريدة: لمذا مريريدة نايت عتيق على وجه الخصوص؟

لبنى مونة: عاشت السيدة مريريدة نايت عتيق في منتصف القرن العشرين. كانت رمزًا للمرأة الأمازيغية التي تقول لا للقهر، والتي اختارت الحرية في حياة يومية شديدة القسوة، وغنت للعالم بعمق ومرح مدهشين. وعلى الرغم من أنها لم تكن تعرف القراءة والكتابة، إلا أن المعلّم الفرنسي رينيه أولوج خلد أشعارها في كتاب” أناشيد تاساوت“. واليوم، تهدف دار الشعر الشفهي إلى إعادة بناء ذاكرتها. ومن خلال إعادة إحياء أشعارها البسيطة والحسية والخالدة إلى الحياة، يعيد فنانونا إحياء روح المرأة الحرة التي كانت تمثلها، ويقدمون برشاقة وقلبٍ رقيق عملاً مبتكرًا يستمد من جذورنا العالمية ويحتفي بالتراث الأمازيغي ويعزز الحوار الشامل بين الثقافات.

هذا هو ما نسميه الشفاهية: نقل الإيماءات والكلمات التي تربطنا بالأعظم… موضوع هذه الدورة الثانية من مهرجان إيزوران هو زينة المرأة الأمازيغية.

الجريدة: لمذا مريريدة نيا عتيق على وجه التحديد؟

السيدة لبنى مونة: عاشت السيدة مريريدة نيت عتيق في منتصف القرن العشرين. كانت رمزًا للمرأة الأمازيغية التي تقول لا للقهر، والتي اختارت الحرية في حياة يومية شديدة القسوة، وغنت للعالم بعمق ومرح مدهشين. وعلى الرغم من أنها لم تكن تعرف القراءة والكتابة، إلا أن المعلّم الفرنسي رينيه أولوج خلد أشعارها في كتاب ”أناشيد تاساوت“. واليوم، تهدف دار الشعر الشفهي إلى إعادة بناء ذاكرتها. ومن خلال إعادة إحياء أشعارها البسيطة والحسية والخالدة إلى الحياة، يعيد فنانونا إحياء روح المرأة الحرة التي كانت تمثلها، ويقدمون برشاقة وقلبٍ رقيق عملاً مبتكرًا يستمد من جذورنا العالمية ويحتفي بالتراث الأمازيغي ويعزز الحوار الشامل بين الثقافات. ولكن أيضاً من عدة دول أفريقية وأوروبية. سيقدم هؤلاء الفنانين والخبراء، بخلفياتهم المتنوعة، وجهات نظر جديدة وسيمكّنون الجمهور من اكتشاف ممارسات ثقافية وفنية جديدة، مما يعزز الطبيعة المتعددة الثقافات للحدث.

ومن الابتكارات الرئيسية الأخرى تنظيم المؤتمرات المتنقلة. فبدلاً من أن تُعقد في أماكن مغلقة، ستُعقد هذه المحاضرات أثناء التنزه في حدائق وادي أونيلا. ستوفر هذه الأجواء الطبيعية تجربة غامرة تجمع بين اكتشاف المناظر الطبيعية والتأمل الفكري في بيئة ملهمة. تعكس هذه المحاضرات في الهواء الطلق، وهي الأولى من نوعها في المهرجان، رغبتنا في إعادة التواصل مع الطبيعة وتقديم لحظات من المشاركة في تناغم مع الأرض.

أخيرًا، ستكون أمسية” مريريدة نيت عتيق“من أبرز فعاليات المهرجان هذا العام بلا شك وإحدى الأمسيات المميزة للمهرجان، حيث ستتاح الفرصة لرواد المهرجان للانغماس في عالم المرأة الأمازيغية الرائع. ستعزز هذه الأمسية التي تجمع بين المأكولات الراقية والأجواء الاحتفالية الطابع الاستثنائي لهذه الدورة الثانية، مع تسليط الضوء على انصهار الثقافات والنكهات.

وباختصار، لا تكتفي هذه الدورة الثانية من المهرجان بتكرار نجاحات الماضي، بل تغتني بمقترحات جديدة وجريئة مع برنامج منفتح على الساحة الدولية، مع إبراز جذورنا المحلية الافريقية