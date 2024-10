AIT BOUGUEMEZ : Le Tailler Rachid Smayri Remporte l’Ultra- Trail de 120 Kms Du Trail Atlas Marathon 2024

Par Mohammed Drihem

Vendredi 11 octobre 2024 dernier à 18h00 ; la Vallée Heureuse d’Ait Bouguemez a été au rendez-vous avec le premier coup de starter de la 2ème édition du Trail Atlas Marathon donné pour la première course Ultra-Trail Nocturne de 120 km au programme suivi le lendemain très tôt le Matin (05h00) par le départ du Trail de 75 Km puis celui de 46 Km (05h30) et enfin ; par le dernier Trail (09h00) de cette seconde journée du Trail Atlas Marathon qu’est le Trail de 27 Km.

Dans une déclaration au Journal, le Guide des espaces naturels et Président de l’Association Vivante Haddou Mouzoun a tenu de préciser que la région d’Ait Bouguemez est dotée de très beaux sentiers au cœur des montagnes du haut Atlas Central qui méritent d’être valorisés d’où l’idée d’organiser ce Trail Atlas Marathon comme vecteur de développement territorial.

Pour lui ; le Trail est une nouvelle discipline qui est en vogue dans le monde du sport à travers laquelle on peut mettre en lumière la richesse naturelle et culturelle de la région dont le patrimoine matériel et immatériel est assez riche et varié.

Pour sa part, Driss Achbal président de l’association Géoparc M’Goun, cet évènement sportif est une action phare qui donne une vision sur le Géoparc M’Goun au nombreux participants aussi bien internationaux que nationaux qui y prennent part ainsi qu’à nos différents partenaires a travers sa médiatisation montrant l’importance du Sport dans le développement du tourisme durable et écologique.

De son côté ; le Tailler Rachid Smayri avait déclaré au journal que ça fait quatre mois qu’il se préparait pour participer à ce Trail qu’il a remporté aujourd’hui après avoir couru toute la nuit pour arriver samedi vers midi à la ligne d’arrivée 12 minutes ( soit presque 16 heures de course)

Je ne m’attendais pas sincèrement à occuper cette première marche du podium puisqu’il y’a dans la course de vrais traillers habitués à ce genre de course en montagne la nuit.

Pour sa part, l’athlète Aziza Raji de Kalaat Magouna qui a occupé la première marche au podium du Trail des 46 Km Dames, elle s’est déclarée très fière de conserver son titre dans ce Trail qui est pour elle, un entraiment et une préparation aux grandes cordes en vue.

Pour elle, le circuit de cette année est un peu dur mais grâce à ses entrainements et préparations elle a pu terminer première a la tete du classement de ce Trail de 46 Kms.

LES RESULTATS DES DEUX PREMIERES JOURNEES

DU TRAIL ATLAS MARATHON

ULTRA-TRAIL – 120 Km Homme

1 1035 Rachid Smayri 18:08:04

2 1006 Ahmed Ouikhalfen 18:15:22

3 1031 Mohamed Abderafi Ait Mansour 18:35:43

TRAIL – 75 Km Homm

1 227 Ait Chkourt Abdelatif 09:35:11

2 229 Razzouq Omar 09:49:59

3 226 Zahri Omar 10:52:45

TRAIL – 46 Km Homme

1 355 Hamid Yachou 04:30:03

2 367 Mohamed Ouajja 04:31:53

3 342 Salah Benikram 04:32:14

TRAIL – 46 Km Dame

1 348 Aziza Raji 07:10:49

2 365 Raouaa Ait Simmou 09:36:25

3 363 Hahid Id Ouissaden 11:11:35

TRAIL – 27 Km Homme

1 Zaid Ait Malek Oulkis 02:50:21

2 Ouikhalfen Ahmed 02:51:50

3 Noreddin Bakchi 03:07:55

TRAIL – 27 Km Dame

1 164 Ait Meskouk 02:50:55

2 145 Virginia Perez Mesonero 02:50:55

3 127 Montse Martinez Guerrero 04:10:01

A noter que l’objectif primordial de ce grand rendez-vous des sports d’endurance et de découverte de la haute montagne marocaine est de faire découvrir la beauté́ du Maroc aux amoureux de la course en montagne nationaux et internationaux et ce, en les invitant à vivre une expérience purement nature et culture.

Cet événement se veut une étape incontournable dans le calendrier du TRAIL RUNNING Marocain et s’adresse aux coureurs, amateurs et professionnels, et propose des circuits et distances accessibles à toutes et tous et il s’inscrit dans une optique de développement durable et de protection de l’environnement et aspire à la création d’un espace d’échange et de dialogue interculturel.

On souligne aussi que chaque participant est sensibilisé afin de préserver les richesses naturelles du lieu de la course, de promouvoir le commerce local et d’adopter un comportement éthique et responsable. Accessibles à tous, sportifs chevronnés ou amoureux de Dame nature, ces véritables aventures humaines ne sont pas limitées à la seule compétition mais se veulent être aussi des événements éco responsables mais, également dans une optique de développement durable.