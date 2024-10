3ème FESTIVAL IRZAFRANE – SERGHINA A MEKNES, SERGHINA et à SKOURA M’DAZ du 25au 27 Octobre 202 4

Mohammed Drihem

L’Association Irzafrane – Serghina présidée par Dr Hafida Moukadiri en partenariat avec le Conseil Régional de Fès/Meknès ,la Direction Régionale d’Agriculture Fès/Meknès, la Chambre d’Agriculture de la Région Fès/Meknès, le Conseil Provincial Boulemane/Missour , le Conseil Régional du Tourisme, le Centre Régional d’Investissement Fès/Meknès, l’’ESSEC Business School , Campus Africa, la Fédération National des Entreprises Sociales, l’association Carrefour Adrar Boulemane et l’’association Anejdi organise la 3ème édition du Festival IRZAFRANE de Serghina, qui célèbre le Safran bio de la Région Fès-Meknès et le savoir-faire unique des femmes rurales qui le cultivent.

Selon ses organisateurs, cet événement vise à promouvoir au niveau mondial le Maroc en tant que plateforme incontournable pour la production du safran de haute qualité. Il valorise également les produits du terroir marocain tout en soutenant l’autonomisation des femmes rurales.

Aussi précise-t-on, le festival IRZAFRANE de Serghina s’engage dans une démarche de développement durable en mettant en avant l’écotourisme, la préservation des ressources naturelles et la culture amazigh à travers la culture et les chants Amazigh.

En favorisant les coopératives locales et en renforçant les initiatives de production biologique, ce projet selon ses initiateurs stimule l’économie sociale de la région, tout en sensibilisant à l’importance de la biodiversité et des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. Il joue ainsi un rôle crucial dans la promotion de la région Fès/Meknès, à la fois comme destination touristique et comme exemple de développement économique durable, mais aussi vise à établir des connections avec les Marocains Résidents à l’Etranger et des universités étrangères à travers des collaborations scientifiques dans le domaine de recherche et développement sur le safran et ses principes actifs.

Aujourd’hui, nous savons tous que le safran est cultivé au Maroc mais de manière artisanale souvent par des femmes de coopératives isolées sans formation, sans suivi et sans contrôle. Ce qui fait de leur production de safran une production non maîtrisée et sans impact. Ce festival se veut d’être un outil de management de la culture du safran au Maroc s’articulant autour de 4 axes que sont l’agrégation Safran Bio projet à court terme, la route du safran (projet à moyen terme), la recherche et développement (court terme et moyen terme) et enfin la bourse du safran (Long terme)

Dans sa déclaration au journal ; le Chef de file du Projet de festival ; Dr Hafida Moukadiri Présidente de l’Association Irzafrane- Serghina a tenu de préciser que l’édition du festival de cette année est unique en son genre dans la mesure où elle vise la promotion du Maroc en tant que producteur du Safran de haut niveau mais aussi l’articulation de cette activité avec l’écotourisme et ceci à travers la route du Safran. Sachant bien que la culture du safran se fait depuis très longtemps par des coopératives isolées et de manière artisanale. À travers ce festival, nous visons à créer le besoin d’organiser cette filaire via le projet d’agrégation avec le ministère de l’agriculture avait-elle-ajouté.

Pour Dr Hafida Moukadiri, les organisateurs de ce festival visent à susciter l’intérêt pour tracer la route du safran qui partirait de Taliouine jusqu’à Sarghina, à développer un écotourisme responsable et durable tout au long de la route du safran, à donner une impulsion et dynamiser la recherche développement sur le safran et les principes actifs du safran et visent enfin également à créer l’innovation au niveau de la filière du safran par la création de la bourse marocaine du Safran.

Elle y va sans dire avait-elle conclu, que les organisateurs comptent énormément pour la réussite de ce projet sur tous les acteurs dont ; les institutions, le ministère de l’agriculture, l’agent de développement euh agricole, le ministère de la culture, le ministère de tourisme et bien évidemment toutes les coopératives qui cultivent actuellement le safran.

A noter que ce troisième festival IRZAFRANE de Serghina est organisé en trois étape dont la première est Prévue le 25 octobre a l’Agropole de Meknès avec une conférence scientifiques sur des thématiques traitant du Safran suivi d’un table ronde, la seconde étape aura lieu le 26 octobre dans la commune Serghina – Mers (Province de Boulemane) avec l’organisation d’une Exposition des produits de terroir des coopératives de safran, plantes médicinales, miel, artisanat entre autres, une Visite des stands des coopératives exposant leurs produits du terroir une Animation culturelle amazigh et une Visite d’un site touristique à El Mers (traces des dinosaures). Quant à la troisième et dernière étape de ce festival prevue pour le 27 octobre 2024, elle aura lieu à Sekoura M’Daz où les participants visiteront le site de Tafardouste, le site du vieux moulin, l’ancienne caserne et enfin les cascades de Sekoura.