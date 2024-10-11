وداعا وئام …وداعا للفرحة

عبد السلام المساوي

نبكي بدموع لا تنتهي …نبكي وئام بنت أخينا وصديقنا جواد شفيق…نبكي قرة عين أختنا أمينة بنزينة…

تبكي الأمهات ، كل الأمهات …تبكي بحرقة ، تبكي البنت_ الملاك ..تبكي وئام

يبكي الأباء ، كل الآباء …يبكون البنت _ الأمل … يبكون وئام…

تبكي الجميلات ، كل الجميلات …تبكي عنوان الجمال ورمز الوفاء…تبكي وئام …

تبكي الاتحاديات ، كل الاتحاديات …يبكي الاتحاديون ، كل الاتحاديين …يبكون وردة الاتحاد الاشتراكي …

تبكي الشبيبة الاتحادية اليوم شابة جميلة …شابة بريئة …شابة طاهرة…شابة نظيفة….تبكي الرمز …تبكي الأمل …تبكي المستقبل…

وئام بنتنا …أختنا …حبيبتنا …أنت الحياة ونحن موتى بعدك … …لا جدوى من بقاء تفنى فيه وئام …

وفجأة ترحلين …ترحلين في غفلة منا …ونحن لا نطيق لك رحيلا …وجداننا بعدك عدم …ترحلين وتتركين لنا الفراغ العاطفي والخواء الانساني…

سافرت إلى فرنسا طلبا للعلم والمعرفة وأنت الطالبة المجدة والذكية والنابغة…واذا بك تصعدين إلى أعلى عليين….تسافرين الى الفردوس …فأنت أنت حمامة الجنة…

قبل ان تسافري عزمت على معانقة الجميع …لأنك حب صادق….كنت راقية بقيم إنسانية نبيلة وبمثل أخلاقية سامية…

لا ابتسامة بعد ابتسامتك

موتك ختم كل الابتسامات ..

الأحلام خرست وكانت بوجودك تنطق…

الفرحة اختفت والبهجة غابت…الحزن يخيم على الوجود بكآبة قاتلة…

بين ابتسامتك وبكاء أهلك وأحبائك ، نشهد الدنيا ألا ملاكا إلا أنت…

كنت نغمة الحياة …أنشودة الوجود…لحن الخلود…وردة كل الفصول …صوت البلابل …واليوم أنت وجعنا …أنت نهايتنا…

عزاؤنا واحد …وئام ماتت …وئام غابت …وتغيب شمسنا …وتختفي الأيقونة …

الصدمة كبيرة والفاجعة أكبر…

هل نبكيك ؟! وهل البكاء قادر على إطفاء النار التي اشتعل لهيبها في كيان أمك وأبيك ….لا …لن نبكي لأنك لم تموتي …كنت …ستستمرين…ستخلدين…ستستمرين جاثمة في قلب أمك وأبيك …في قلب كل أم …في قلب كل أب …في قلب الأحبة والصديقات …في قلب الجميلات ، كل الجميلات …..في قلب كل من عرف أنك كنت تزرعين الابتسامة …

وئام _ الملاك…اسمحي لي فأنا يؤلمني حضور جنازتك وانت بنت صديق عزيز…يصعب علي أن أمشي في جنازة قلب الحياة …فالخريف لا يمشي في جنازة الربيع…هل استطيع أن أمشي في جنازتك ونعشي فوق كتفي….

وئام حبيبتنا …وداعا الأمل والحلم الجميل …تصعدين الى سماء السماوات …أنت وئام…

لست شاعرا مبدعا لأرثيك رثاء نزار قباني لبلقيس ، رثاء ابن الرومي لواسطة العقد ، رثاء الخنساء لصخر ….ولكنني أشهد أنه لو اجتمع هؤلاء كلهم وغيرهم من الشعراء والشاعرات لن يستطيعوا وصف ألم ماماك ومأساة باباك…

اليوم يتعطل البكاء …لن نودعك ونبكيك ، بل نقدر ونعتبر الخسارة التي لحقتنا جميعا…

نعم لم ولن تموتي…فأنت رمز الحياة …انت اغنية حلوة وجميلة …

لن نبكيك … بل نبكي أباك وأمك…

بألم الانسان وجرح الوجود ، نطلب من الله عز وجل أن يرزق اباك وأمك وشقيقاتك الصبر والسلوان …ونطلب لك الرحمة يا عصفورة الجنة….