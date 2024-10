Les Co-équipières de Mariyem Baddou Remportent Le premier prix du « HPS Innovation Weekend »

Mohammed Drihem

Le week-end du 27 au 29 septembre 2024 a été marqué dans la Ville d’Ifrane par l’organisation du « HPS Innovation Weekend » bien réussi par le Bureau de l’Employabilité et de l’Entrepreneuriat de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane (AUI) en partenariat avec HPS (Hightech Payment Systems).

Une cinquantaine d’étudiants de l’AUI Coachés par une quinzaine de cadres de l’industrie, de la banque et d’APS ont participé à ce concours de l’innovation où ils ont présenté leurs meilleures idées d’intelligence artificielle dans quatre domaines clés des paiements à savoir : l’efficacité opérationnelle, l’accessibilité (physique et sensorielle), les produits et services, et les industries en dehors du secteur bancaire.

Au cours de ce week-end, des équipes d’étudiants en effet ; ont été invitées à présenter leurs projets devant un jury composé de représentants de HPS, Bank of Africa, Attijariwafa Bank, Société Générale Maroc, BNP Paribas, et de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc.

Contacté par le journal pour en savoir plus sur l’intérêt de ce concours et sur sa première impression sur les projets présentés par ces étudiants ; Mme Lailla Laaroussi membre du Jury représentant le Cluster CFCIM qui est un programme d’accompagnement de start-up de la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc qui a un focus sur tout ce qui est stratégie commerciale et marketing, nous a déclaré être ravie d’être ici à l’AUI et de découvrir des étudiants qui ont bossé pendant tout un week-end sur des projets axés fintech dans le cadre de ce hackathon organisé entre l’Université internationale Al-Akhawayn et HPS, de découvrir l’excellence de leurs propositions de valeurs, également de découvrir les innovations qu’ils sont capables de mettre en place et de sortir en ces deux jours de travail. On vient de terminer les cinq premiers avec des idées qui sont toutes différentes mais à la fois très percutantes et qui ont finalement leur place, je pense, sur le marché actuel et qui sont tout à fait très intéressantes ; par exemple une application qui est là pour faciliter le travail de « Moul Hanout », que l’on connaît tous, afin qu’il puisse offrir une solution de crédit pour les acheteurs. Ça lui permettra très probablement de développer encore plus ses ventes et d’offrir une solution encore plus complète à ses clients.

Pour sa part ; Mariyem Baddou, qui avec ses coéquipières Aya El Baoudi et Hajar Hssine, ont gagné le premier prix du concours a confié au journal : « Nous sommes très fières d’avoir remporté le premier prix de cette compétition. Notre projet, ASKGs, est un module d’intelligence artificielle qui permet aux employés de HPS d’accéder rapidement aux données internes et de les exploiter de manière intuitive. Grâce à HPS et Al Akhawayn, nous voulons développer cette solution innovante pour la mettre sur le marché et ainsi contribuer à l’avancée de l’utilisation de l’IA au Maroc »,

Le deuxième prix a quant à lui été décerné à Manal Mkamel, Mohamed Amir et Hiba Affakir pour leur projet InTech qui porte sur une solution logicielle qui permet aux compagnies d’assurance de réduire les coûts et le temps de traitement des sinistres.

Enfin, le troisième prix a été attribué à Wissal Dahabi pour son projet Multi-Lingua-Track, une carte de crédit innovante capable de regrouper plusieurs comptes bancaires tout en offrant une fonctionnalité de géolocalisation pour faciliter son suivi par les utilisateurs.

« HPS Innovation Weekend »

HPS Innovation Week-End c’est deux mois de préparation intense, plus de 100 étudiants qui ont soumis leurs projets en intelligence artificielle dont 30 finalistes ont été sélectionnés pour participer au HPS Innovation Weekend avec 62% de femmes.

Trois projets gagnants ont été sélectionnés, portés par 7 étudiants, dont 6 femmes. 12 dirigeants et experts ont accompagné les finalistes en tant que coaches et membres du jury.

A noter enfin que cette compétition, qui s’est déroulée du 27 au 29 septembre 2024, est le point culminant d’un processus rigoureux entamé en août, qui a mobilisé plus de 100 étudiants d’AUI désireux de soumettre leurs projets novateurs dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée aux systèmes de paiement.

A rappeler que c’est là une opportunité unique pour les jeunes innovateurs. Le « HPS Innovation Weekend » offre une plateforme précieuse aux jeunes talents marocains pour développer leurs compétences en travail d’équipe, résolution de problèmes et innovation, tout en se faisant connaître des professionnels de renom dans les secteurs de l’IA et des paiements. Cette expérience immersive reflète la cadence de travail rapide des grandes entreprises mondiales et dote les étudiants des outils nécessaires pour réussir sur un marché de l’emploi concurrentiel.