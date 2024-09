Mohammed Drihem

Samedi 28 septembre 2024, l’Association Sans Frontières d’Azrou a organisé une table ronde dans le cadre de son programme « Café Citoyen », pour débattre de la thématique de « La société civile à Azrou : Enjeux et perspectives pour le renforcement de ses rôles sociétaux ».

Initiée dans le cadre du projet de renforcement de la participation des citoyens à la démocratie locale dans la région d’Ifrane, mis en œuvre par l’Association Sans Frontières avec le soutien du Fonds National pour la Démocratie, ce « Café Citoyen » a connu la participation d’une trentaine d’acteurs associatifs représentants différentes associations actives dans la Ville d’Azrou et sa Région.

Dans une déclaration au journal, le Président de l’Association Sans Frontières, Soufiane Inejdadi, a tenu de préciser que cette rencontre s’insère dans le cadre du projet de l’engagement des citoyens et citoyennes dans le processus de la démocratie locale porté par l’Association Sans Frontières avec le soutien financier du Fonds National pour la Démocratie.

Ce projet qui comprend explicitement plusieurs discussions, rencontres et tables rondes dont celle d’aujourd’hui, à laquelle nous avons invité la plupart des acteurs associatifs de la Ville d’Azrou pour débattre et discuter de la question de la société civile à Azrou a été marqué par la discussion des défis et des contraintes les plus importants auxquels est confrontée la société civile à Azrou et ceux qui entrave la bonne marche et la mise en œuvre des rôles de la société civile.

Au terme de cette rencontre avait-il conclu ; nous avons enregistré plusieurs recommandations dont la plus importante était la nécessité de coordination et de mise en réseau des associations au sein de la ville d’Azrou, afin de renforcer et de compléter tous les efforts de la société civile, en plus de l’amélioration de la transparence et de la gouvernance basées sur les droits de l’homme, et de la protection de l’environnement. Outre le renforcement de la transparence et de la gouvernance sur la base d’un ensemble de systèmes administratifs et la transparence pour que nous puissions répondre aux besoins des donateurs et partenaires locaux et internationaux, et pour la durabilité des projets associatifs, outre un certain nombre d’appels à la tenue de cours et d’ateliers de sensibilisation sur les lois les plus importantes outre le sens de l’appel à la création d’entreprises et à l’augmentation de la coopération au sein de la ville d’Azrou.

Dans une allocution d’ouverture des travaux de cette Table-ronde; le président de l’association organisatrice de la rencontre a souligné que de nombreuses associations de la société civile de la région manquent d’une vision et d’une stratégie intégrées, en particulier en ce qui concerne la planification à long terme et l’identité organisationnelle aux niveaux locaux et la plupart des associations souffrent d’un manque de qualification et de développement des compétences et des capacités de leurs membres et associés dans les domaines de la gestion administrative et de la planification stratégique.

Il a précisé aussi que de nombreuses associations dépendent du financement public fourni par les autorités locales et les secteurs gouvernementaux, avec une grande difficulté à accéder au financement international. Cette situation place les associations dans une situation où elles sont confrontées à des défis financiers qui entravent leur capacité à mettre en œuvre des programmes d’éducation et de formation.

Aussi a-t-il ajouté, Certaines associations souffrent de l’absence de structures de gouvernance solides, ce qui affecte la prise de décision et la gestion des ressources, et le manque de transparence et de responsabilité menace la confiance des membres et des associés. De même qu’au sein des associations, il y a un manque important de stratégies de communication efficaces entre les membres d’une part, et entre le bureau et les membres d’autre part, ce qui entraîne des malentendus et une mauvaise coordination, et entrave le bon fonctionnement de l’association.