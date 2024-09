La Faculté des Sciences de l’Université Mohammed V de Rabat et Huawei Maroc s’allient pour former les experts de demain en cybersécurité

Casablanca, le 26 Septembre 2024 – Dans un contexte où la cybersécurité devient un enjeu majeur pour les entreprises, la Faculté des Sciences de l’Université Mohammed V de Rabat et Huawei Maroc annoncent le lancement d’un Master en Ingénierie Informatique et Sécurité des Systèmes. Ce partenariat stratégique vise à répondre aux besoins croissants en spécialistes de la sécurité informatique et de l’ingénierie des systèmes, capables d’accompagner la transformation numérique du Royaume du Maroc.

Le nouveau programme, développé en collaboration avec Huawei Maroc, s’articule autour des enjeux cruciaux de la sécurité des systèmes d’information. Il s’adresse principalement aux jeunes diplômés en informatique désireux de se spécialiser dans la conception, le déploiement et la gestion de systèmes informatiques sécurisés. Une formation alliant théorie et pratique permettra aux étudiants de maîtriser des domaines clés tels que l’analyse des risques, la cryptographie et l’audit informatique, tout en leur offrant des certifications professionnelles reconnues au niveau mondial, délivrées par Huawei.

Se félicitant de cette initiative conjointe, porteuse de sens, M. Mohammed Regragui, Doyen de la Faculté des Sciences de l’Université Mohammed V, a déclaré: « Ce Master vient non seulement étoffer notre offre de formation en matière de technologies de l’information et de la communication, mais il ambitionne, in fine, de répondre aux besoins du marché marocain et international en spécialistes hautement qualifiés dans ces domaines cruciaux. Nous sommes ravis de ce partenariat stratégique avec Huawei Maroc qui va contribuer à renforcer l’attractivité de notre faculté et à promouvoir l’excellence académique et professionnelle de nos diplômés. Cela s’inscrit pleinement dans notre mission de former des talents capables d’accompagner la transformation numérique du Royaume, tout en contribuant activement au développement socio-économique de notre pays. »

S’exprimant à propos de ce partenariat fructueux, M. Jeremy Lin, Vice-Président Exécutif de Huawei Northern Africa a déclaré : « Le lancement de cette nouvelle formation, née de la convergence des visions des partenaires, met l’accent sur l’importance du renforcement des compétences numériques et la consolidation, in fine, du partenariat public-privé, considéré comme véritable levier de dynamisation d’un écosystème numérique résilient. En mettant en place ce partenariat stratégique, Huawei Maroc s’engage, auprès de la Faculté des Sciences de l’Université Mohammed V, à continuer à investir dans la formation et l’innovation pour promouvoir le rayonnement des talents locaux et soutenir les aspirations du Maroc pour une éducation digitale de qualité et inclusive. »

Forte de l’engagement pérenne des partenaires, cette initiative prometteuse vise à catalyser la formation dans le domaine de la cybersécurité en renforçant l’innovation et les compétences numériques des étudiants pour qu’ils puissent atteindre leur plein potentiel. En intégrant des certifications Huawei, les étudiants de ce Master bénéficieront d’une formation de pointe, alignée sur les exigences du marché mondial. Le cursus, quant à lui, offre une opportunité unique aux diplômés de renforcer leur employabilité dans un secteur en forte croissance.

Ce Master, ouvert aux titulaires d’une licence en informatique, marque une avancée importante pour l’écosystème éducatif marocain. À travers cette collaboration avec Huawei Maroc, la Faculté des Sciences de l’Université Mohammed V de Rabat entend promouvoir une formation d’excellence, tournée vers l’avenir et capable de former les experts qui accompagneront la transformation digitale du Royaume du Maroc.

Le lancement de ce Master s’inscrit dans une stratégie plus large de Huawei Maroc, qui s’engage activement dans la formation des talents locaux à travers son programme « Digitech Talent ». Ce programme, visant à favoriser l’émergence d’un écosystème digital inclusif, propose un cadre d’apprentissage privilégié aux jeunes professionnels et étudiants marocains.

A travers l’initiation de cette nouvelle formation, la Faculté des Sciences de l’Université Mohammed V de Rabat et Huawei Maroc réitèrent leur volonté de créer un impact solide et durable en tirant parti de l’innovation et de la collaboration. L’accord de partenariat bipartite est le reflet de leur détermination à contribuer activement à la réalisation des objectifs ambitieux du Maroc en matière de formation et d’inclusion numérique.

A propos de Huawei :

Fondée en 1987, Huawei est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures de technologies de l’information et des communications (TIC) et d’appareils intelligents. Nous comptons 207 000 employés et nous sommes présents dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.

Notre vision et notre mission consistent à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde intelligent et entièrement connecté. À cette fin, nous œuvrerons en faveur d’une connectivité omniprésente et d’un accès inclusif aux réseaux, posant ainsi les bases d’un monde intelligent ; nous fournirons une puissance informatique diversifiée sur les domaines desquels vous avez besoin, quand vous en avez besoin, afin d’apporter le cloud et l’intelligence aux quatre coins de la planète ; nous construirons des plateformes numériques pour aider toutes les industries et organisations à devenir plus agiles, efficaces et dynamiques ; et nous redéfinirons l’expérience utilisateur grâce à l’IA, en la rendant plus intelligente et personnalisée pour les personnes dans tous les aspects de leur vie, qu’elles soient à la maison, en déplacement, au bureau, en train de s’amuser ou de s’entraîner.

A propos de Huawei Maroc :

Huawei s’est installé au Maroc en 2002, avec un premier bureau à Rabat puis à Casablanca. En termes de création d’emplois, Huawei a généré 8000 emplois directs et indirects. Un autre chiffre clé à souligner est le montant des achats locaux qui dépassent 40 millions USD. Huawei Maroc est l’équipementier majeur du secteur des TIC au Maroc. Huawei est également conscient de sa responsabilité sociétale et de l’importance d’intégrer une démarche de processus permanent du progrès. Le transfert de compétences TIC et la formation des talents numériques marocains se concrétisent au travers de divers programmes à l’instar du programme inédit « Digitech Talent » qui se veut une plateforme d’apprentissage et d’échanges entre experts et étudiants et comprend un large panel de formations minutieusement élaborées pour favoriser l’éclosion de jeunes talents et créer, par ricochets, une communauté internationale au service d’un monde plus intelligent et plus connecté. Parmi les formations proposées, « Huawei ICT Academy », un programme exigeant qui vise à aider les universités à former des jeunes talents en TIC grâce à une meilleure compréhension du numérique afin de les préparer à relever les grands enjeux sociétaux de demain. Les programmes « Huawei ICT Competition » et « Seeds for the Future » sont animés par le même enjeu : assurer le transfert des compétences technologiques qui font notre succès.